MUNICIPIO XI, SANTORI – CATALANO – NACCA (LEGA): CITTADINI DICONO NO ALL’ANTENNA DI VIA TAGLIACARNE

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 Martedì 5 novembre alle 18 assemblea pubblica: ricollocare l’impianto

altrove

“I cittadini di via Tagliacarne, a Colle del Sole, dicono ‘no’ all’antenna

che è stata installata nel mese di agosto a due passi da numerose

abitazioni. Come Lega Municipio XI abbiamo accolto subito la protesta

depositando un’ interrogazione a cui ancora non abbiamo ricevuto risposta,

e inoltre si sta procedendo in questi giorni all’avvio del funzionamento

dell’antenna. Nessuna parola da parte della maggioranza del Municipio XI,

tutto tace: ma i residenti ci hanno espresso a più riprese il loro

disappunto e martedì 5 novembre, alle 18, abbiamo indetto un’assemblea

pubblica nel piazzale di via Tagliacarne. Stiamo predisponendo anche un

accesso agli atti per richiedere tutta la documentazione relativa

all’impianto e una petizione popolare per chiedere al Municipio XI e a Roma

Capitale di ricollocarlo in un altro luogo”. Così in una nota Fabrizio

Santori capogruppo Lega Roma Capitale, Daniele Catalano e Enrico Nacca,

consiglieri Lega Municipio XI.

Roma, 31 ottobre 2024

*On. Fabrizio Santori*

*capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina*