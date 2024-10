La Corea del Nord lancia un missile balistico verso il Mar del Giappone

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

Nelle prime ore di giovedì, la Corea del Nord ha effettuato un nuovo lancio di missile balistico in direzione del Mar del Giappone, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, che ha citato i Capi di Stato Maggiore congiunti della Corea del Sud. Anche il Ministero della Difesa giapponese ha confermato l’accaduto, come riportato dall’agenzia di stampa Kyodo.

Il lancio costituisce l’ennesimo episodio di una serie di test missilistici condotti dalla Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK) in un contesto di crescenti tensioni regionali. Al momento, i dettagli sul tipo di missile e sulla distanza percorsa non sono stati rilasciati, ma le autorità sudcoreane e giapponesi stanno monitorando attentamente la situazione.

Risposta di Giappone e Corea del Sud

Il Ministero della Difesa giapponese ha subito allertato le forze di autodifesa per vigilare su possibili minacce alla sicurezza del Paese e garantire la protezione della popolazione. Anche le forze armate sudcoreane hanno rafforzato le misure di sorveglianza e continuano a monitorare eventuali segnali di ulteriori provocazioni da parte della Corea del Nord.

Un contesto di tensione crescente

Questo lancio si è inserito in un periodo di intensa attività missilistica da parte della Corea del Nord, che ha intensificato i suoi test negli ultimi mesi. Gli esperti vedono in queste azioni un tentativo di Pyongyang di consolidare il proprio arsenale balistico e di aumentare la pressione sulla comunità internazionale per ottenere concessioni diplomatiche e un allentamento delle sanzioni.

Reazioni internazionali e preoccupazioni per la sicurezza regionale

La comunità internazionale, inclusi Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, continua a condannare i test missilistici nordcoreani, vedendoli come una violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite. I governi di Seul e Tokyo hanno già sollecitato il Consiglio di Sicurezza dell’ONU a intervenire per affrontare la minaccia rappresentata dal programma missilistico e nucleare nordcoreano, che desta particolare preoccupazione per la stabilità dell’Asia orientale.

Questo lancio di missili aumenta le preoccupazioni in tutta la regione, dove i leader stanno valutando nuove strategie per gestire la crescente minaccia e per promuovere il dialogo con la Corea del Nord in un momento di acuta tensione.