IMPEGNI DEL PRESIDENTE LORENZO FONTANA

4-8 NOVEMBRE 2024

N.B. – Gli impegni internazionali si intendono riferiti all’ora locale, il fuso orario con l’Italia è -4

Lunedì 4 novembre

Ore 9:00 – Roma, Altare della Patria – Partecipazione alla deposizione di una corona di alloro da parte del Presidente della Repubblica sulla Tomba del Milite Ignoto in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Ore 11:00 – Bari, Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare – Partecipazione, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, alla Cerimonia in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Giovedì 7 novembre

Ore 10:30 – Brasilia – Partecipazione all’apertura dei lavori della 10 a Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20 (P20)

Ore 14:00 – Brasilia – Partecipazione alla prima sessione “ The contribution of parliaments to the fight against hunger, poverty, and inequality ” nell’ambito della 10 a Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20 (P20)

Ore 16:00 – Brasilia – Partecipazione alla seconda sessione “ The role of parliaments in promoting sustainable development ” nell’ambito della 10 a Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20 (P20)

Venerdì 8 novembre

Ore 09:30 – Brasilia – Intervento del Presidente alla terza sessione “ Parliaments in the construction of global governance adapted to the challenges of the 21st century ” nell’ambito della 10 a Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20 (P20)

Ore 11:30 – Brasilia – Partecipazione alla sessione di chiusura relativa all’adozione della Dichiarazione Finale nell’ambito della 10 a Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20 (P20)

