GIUDICE SPORTIVO 12^ GIORNATA 30 OTTOBRE 2024 – Comunicati di Campionato 52DIV

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 30 OTTOBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 30 Ottobre 2024

12^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

LECCO

PADOVA

TRIESTINA

UNION CLODIENSE

GIRONE B

ALCIONE MILANO

RENATE

ALBINOLEFFE

FERALPISALO’

ASCOLI

MILAN FUTURO

PESCARA

TORRES

VIRTUS ENTELLA

CAMPOBASSO

PINETO

PONTEDERA

PERUGIA

LUCCHESE

GIRONE C

AZ PICERNO

TRAPANI

GIUGLIANO

AVELLINO

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante

dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 31 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni

che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30 OTTOBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della dodicesima giornata di andata del Campionato i

sostenitori delle Società ASCOLI, AVELLINO, LECCO, PESCARA, TORRES, TRAPANI e

VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale

pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei

confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA’

AMMENDA € 1.200,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, undici petardi e tre fumogeni nel

recinto di gioco, senza conseguenze e, al termine della gara, un ulteriore petardo

all’esterno degli spogliatoi, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e

considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli

organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver lanciato:

1. al 1° minuto del primo tempo, un petardo sul terreno di gioco, senza

conseguenze;

2. al 43° minuto del primo tempo, in occasione del goal realizzato dalla squadra

avversaria, un bicchiere di carta pieno di liquido sul terreno di gioco;

3. durante tutto il secondo tempo, circa trenta bicchieri di plastica pieni di liquido

in direzione della porta della squadra avversaria, di cui circa una ventina si

fermavamo fuori dal terreno di gioco vicino la porta, e circa una decina all’interno

del terreno di gioco (questi ultimi venivano lanciati fuori dal portiere della squadra

avversaria) senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e

considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli

organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per

fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità

pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, un petardo di

media intensità nel recinto di gioco, e, al 10° e 50° minuto del secondo tempo, due

fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e

considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli

organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

RENATE per avere i propri tesserati danneggiato parti dei servizi igienici dello

spogliatoio loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

TRIESTINA

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20%), presenti nel Settore Curva

Furlan, intonato, al 37° e 79° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti

delle Istituzioni dello Stato, in entrambe le circostanze ripetuto per due volte;

B) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati

alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.

Misura della sanzione in cumulo giuridico [€ 100,00 per la condotta sub A) e €

200,00 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25,

comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli

organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL 14 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

FRACCHIOLLA DOMENICO

(GIUGLIANO)

per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti

dei tesserati avversari in quanto abbandonava l’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose

nei loro confronti e, per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV

Ufficiale in quanto pronunciava frasi irriguardose nei confronti degli stessi per contestarne

l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e

36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina

aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL 28 NOVEMBRE 2024

ANTONINI VALERIO

(TRAPANI)

A) per avere, al momento della segnalazione da parte del IV Ufficiale del tempo di recupero,

tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto,

scendeva dalla Tribuna e, portandosi nei pressi della panchina della propria squadra

(nonostante non fosse inserito in distinta), si avvicinava al IV Ufficiale e proferiva nei confronti

della Quaterna Arbitrale parole irriguardose e offensive per contestarne l’operato;

B) per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, al termine della gara, si

introduceva nel recinto di gioco e proferiva frasi irriguardose e offensive nei confronti della

Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato il ruolo

apicale ricoperto dall’ANTONINI (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIANA AIMO

(FERALPISALO’)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

dell’Assistente Arbitrale n. 1 e del IV Ufficiale, in quanto usciva dall’area tecnica a gioco in

svolgimento e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,

comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ZAULI LAMBERTO

ARONICA SALVATORE

(PERUGIA)

(TRAPANI)

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL 28 NOVEMBRE 2024

SALA SALVATORE

(TRAPANI)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto si

introduceva sul terreno di gioco, nonostante non fosse inserito in distinta, e proferiva nei

confronti della Quaterna Arbitrale frasi irriguardose e offensive nonché una frase blasfema

ripetuta più volte, per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,

comma 1, 36, comma 2, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta

e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. proc. fed.,

r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LLANO MASSA MANUEL TADEO

(AVELLINO)

A) per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un

calciatore avversario, in quanto, durante l’esultanza per la segnatura di una rete, si avvicinava

a quest’ultimo stringendogli il collo con la mano per circa due secondi con lieve entità;

B) dopo il provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, si avvicinava

all’Allenatore avversario creando così un ulteriore clima di tensione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38

C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (del tutto avulsa da un’azione di gioco)

e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e,

dall’altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell’avversario attinta di

particolare delicatezza.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COUBIS ANDREI

(MILAN FUTURO)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva

commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PRETATO MATTIA

VASSALLO FRANCESCO

KARIC NERMIN

CORBARI ANDREA

(PONTEDERA)

(RENATE)

(TRAPANI)

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALAGNA MANUEL

DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO

OYEWALE SULAIMAN

PIEROZZI EDOARDO

SQUIZZATO NICCOLO

DEL CARRO ANDREA

SALVI MATTEO

(ASCOLI)

(AZ PICERNO)

(GIUGLIANO)

(PESCARA)

(PESCARA)

(RENATE)

(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DE ROSA ROBERTO

(GIUGLIANO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

QUIRINI ETTORE

(LUCCHESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

AGOSTINELLI MATTIA

BARONI RICCARDO

BAGATTI NICCOLO

QUARANTA DANILO

GILLI MATTEO

CELESIA CHRISTIAN

BALESTRERO DAVIDE

JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO

CRISETIG LORENZO

DE MARCO ANTONINO

TONTI ALESSANDRO

GAGLIARDI LORENZO

BENEDETTI AMEDEO

AMMONIZIONE (II INFR)

(ALBINOLEFFE)

(ALBINOLEFFE)

(ALCIONE MILANO)

(ASCOLI)

(AZ PICERNO)

(CAMPOBASSO)

(FERALPISALO’)

(MILAN FUTURO)

(PADOVA)

(PESCARA)

(PINETO)

(PONTEDERA)

(TRAPANI)

MAURIZII EMANUELE

GORI GABRIELE

PATIERNO FRANCESCOCOSIMO

SANTI PIETRO

BATTISTINI MATTEO

BORTOLUSSI MATTIA

LOMBARDI LUCA

ESPECHE MARCOS ANDRES

FISCHNALLER MANUEL

CARRARO FEDERICO

KIYINE SOFIAN

(ASCOLI)

(AVELLINO)

(AVELLINO)

(AZ PICERNO)

(LECCO)

(PADOVA)

(PINETO)

(PONTEDERA)

(TORRES)

(TRAPANI)

(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BORGHINI DIEGO

BERNARDOTTO GABRIELE

BIGONZONI DEL GIOV MICHELE

LOMBARI ANDREA

MONDONICO DAVIDE

PILATI ALESSANDRO

RUSSO DANILO

WELBECK MASEKO NANA ADDO

PERROTTA MARCO

PLAIA MATTEO GIUSEPPE

SEGHETTI ALESSANDRO

MAGGINI FILIPPO

GUIEBRE ABDOUL RAZAK

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA

(ALBINOLEFFE)

(AZ PICERNO)

(CAMPOBASSO)

(CAMPOBASSO)

(CAMPOBASSO)

(FERALPISALO’)

(GIUGLIANO)

(LUCCHESE)

(PADOVA)

(PERUGIA)

(PERUGIA)

(PONTEDERA)

(TORRES)

(TRAPANI)

