31 ottobre 2024

Disturbi alimentazione età infantile, audizione Garlatti

Martedì alle 13.30 diretta webtv

Martedì 5 novembre, alle ore 13.30, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, in merito all’indagine conoscitiva sui disturbi dell’alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione, svolge l’audizione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com03263