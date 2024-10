COMUNICATO STAMPA – VIABILITA’ ITALIA 1 NOVEMBRE – FESTA DI OGNISSANTI

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

1 NOVEMBRE – FESTA DI OGNISSANTI

In occasione della festività di venerdi 1 novembre “ognissanti” e della successiva giomata di commemorazione dei defunti. si prevede un significativo incremento della circolazione stradale sull’intera rete viaria nazionale.

Le partenze si concentreranno gia nella giomata odiema 31 ottobre, con traffico particolarmente intenso nel corso della giomata di venerdi 1 novembre.

I rientri, invece, si concentreranno presumibilmente nel corso del pomeriggio di domenica 3 novembre, giomata nella quale i mezzi superiori alle 7,5t non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 22:00.

Al fine di fomire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentame la sicurezza, Viabilita Italia, che monitorera costantemente le condizioni di percorribilita della rete viaria di interesse nazionale, ha messo a disposizione dei documenti consultabili sul sito internet [ http://www.poliziadistato.it/ | http://www.poliziadistato.it ] con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t..

Inviti alla prudenza.

Si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinche adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale.

In particolare:

• prima di partire:

– verificare l’efficienza del veicolo;

– sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;

– individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;

– evitare pasti abbondanti e alcool;

– essere sufficientemente riposati;

– tenersi costantemente aggiomati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidita degli spostamenti.

• durante il viaggio:

– tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

– utilizzare per i bambini gli appositi “seggiolini”;

– non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.) .

– fare soste frequenti;

– moderare la velocita;

– mantenere la distanza di sicurezza;

– usare prudenza nei sorpassi;

– non impegnare mai la corsia di emergenza;

– sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra . Come informarsi sulle condizioni del traffico.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S . S. (numero gratuito 1518, siti web [ http://www.cciss.it/ | http://www.cciss.it ] e mobile.cciss.it), le trasrnissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilita e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Societa concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.), nonche attraverso il sito [ http://www.aiscat.it/ | http://www.aiscat.it. ]