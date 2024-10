(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 ANTIMAFIA. VARCHI (FDI): RIDICOLO ATTACCO A COLOSIMO, CONTE ORA SI ERGE A DIFENSORE INCOMPATIBILITA’

“Il Movimento 5Stelle non sa più a cosa appigliarsi e sposta la polvere da una vecchia foto scattata anni fa – che ritrae la presidente Chiara Colosimo e Luigi Ciavardini – per tentare di coprire la conflittualità evidente in commissione Antimafia per Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato. E’ ridicolo che due magistrati che hanno da sempre lottato contro la criminalità organizzata oggi usino tali giochetti per attaccare il presidente Colosimo, che sta operando alla ricerca di verità e giustizia senza condizionamenti di sorta. Conte invece, che da avvocato del popolo si erge oggi a procuratore antimafia senza nozione alcuna, tenta il tutto per tutto per insabbiare le sue sconfitte politiche dentro e fuori il suo stesso partito. Per onestà intellettuale il silenzio sarebbe gradito, soprattutto da chi fino a ieri si fregiava di lottare contro le leggi ad personam e oggi si ritrova invece costretto a difendere una evidente incompatibilità” . Lo afferma Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Giustizia alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati