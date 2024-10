Al teatro Acacia di Napoli in scena “La sera dei Miracoli”, l’omaggio a Lucio Dalla. Martedì 4 marzo 2025, biglietti in vendita da oggi

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

*Omaggio a Lucio Dalla*

Martedì *4 marzo 2025* ore 21

*Teatro Acacia – Napoli*

Il mito di *Lucio Dalla* rivive a Napoli nel giorno del suo compleanno. Il

4 marzo 2025 al *Teatro Acacia* va in scena “*La sera dei Miracoli*”

l’omaggio al grande cantautore bolognese scomparso nel 2012. Uno spettacolo

speciale per rivivere la storia musicale di uno dei più grandi autori del

nostro tempo con la produzione di *Good Vibrations Entertainment*. I

biglietti per assistere allo spettacolo, organizzato da *Veragency* in

collaborazione con *Berti Live *e* Mentiassociate*, sono già disponibili in

prevendita su Ticketone, Go2 e presso il botteghino del teatro Acacia (tel.

Reduce dal primo tour teatrale che ha registrato sold out in ogni data e

ospitando in alcuni casi anche Ricky Portera (storico chitarrista di Dalla

e co-fondatore degli Stadio) questo spettacolo si è affermato come il

tributo più autorevole in circolazione. Con un repertorio che spazia da *”4

marzo 1943″ *a “*Come è profondo il mare”*, passando per “*L’anno che

verrà”*, *”Caruso” *e tante altre, interpretato dalla voce potente di *Lorenzo

Campani *che è il cuore pulsante dello spettacolo. Già noto per il suo

ruolo in *“Notre Dame de Paris” *di Riccardo Cocciante e per la sua

partecipazione a *“The Voice of Italy”*, ha collaborato con artisti del

calibro di Ligabue e Vasco Rossi, dimostrando una versatilità e una

presenza scenica eccezionali. Campani sarà affiancato da una band di

musicisti di prim’ordine: *Luigi Buggio *(direzione artistica e

tastiere), *Marco

Vattovani *(batteria), *Alessandro Leonzini *(basso), *Marco Locatelli *e *Ivan

Geronazzo *(chitarre). Questi talentuosi musicisti offriranno una serata

emozionante, arricchita da una scenografia suggestiva e da un avvincente e

curato show di luci.

Cantautore, musicista e attore di straordinario talento, con le sue

canzoni *Lucio

Dalla *ha raccontato storie di vita quotidiana e temi universali,

conquistando il cuore di diverse generazioni. Con successi come *”Futura”,

“Attenti al lupo” *e *”Piazza Grande”, *ha saputo innovare e sperimentare,

lasciando un’eredità musicale inestimabile che continua a ispirare artisti

e appassionati di musica in tutto il mondo. Le sue canzoni, caratterizzate

da testi poetici e melodie avvolgenti, sempre attuali e commoventi, si

potranno riascoltare dal vivo in questo spettacolo emozionante che celebra

uno degli artisti italiani più amati di sempre.