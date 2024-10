(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 Sicurezza. Lisei (FdI): Con Governo sgomberi più rapidi

“Il governo Meloni, fin dal suo insediamento, ha scelto di imprimere un decisivo cambio di passo rispetto al passato: stop al buonismo verso l’illegalità, lo Stato non può restare a guardare. Abbiamo dunque iniziato fin da subito a realizzare normativamente quanto c’è scritto nel nostro programma. Uno dei primissimi segnali in questo senso è stato il decreto che contrasta i rave party, i quali rappresentano un problema per la salute e per la stessa tutela della vita. Negli anni passati si assisteva in questi contesti a casi di coma etilico, overdose, stupri e decessi. Le sacche di illegalità hanno trovato ora un argine. Mi riferisco anche alle occupazioni abusive. È intollerabile che degli onesti cittadini debbano restare ostaggio di delinquenti che si impossessano abusivamente dei loro immobili: per certi criminali, grazie al pacchetto sicurezza approvato a fine 2023, sono state inasprite le pene. Inoltre è stato snellito il procedimento per lo sgombero. Il contrasto all’illegalità è dunque una bussola di questo Governo”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica