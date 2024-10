(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 Sanità. Liris (FdI): presentato ddl su Psoriasi, riconoscerla tra le patologie croniche

“Sono orgoglioso di aver depositato in occasione della Giornata Mondiale della Psoriasi, un disegno di legge a mia prima firma per far sì che questa malattia sia riconosciuta tra le patologie croniche”.

È quanto dichiarato dal senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio al Senato in occasione della conferenza stampa che si è tenuta nella sala Caduti di Nassiriya a Palazzo Madama a Roma, dal titolo “Giornata mondiale della Psoriasi: una sfida sociale”.

“La psoriasi rappresenta una delle maggiori sfide per la salute pubblica, colpisce non solo la pelle ma incide profondamente sulla qualità della vita dei pazienti. È essenziale che le istituzioni, il sistema sanitario e la società civile comprendano l’impatto devastante che questa malattia sistemica ha non solo a livello fisico, ma anche psicologico e sociale. Per garantire il pieno diritto alla salute per le persone che ne soffrono è necessario includere la Psoriasi nel Piano Nazionale Cronicità e lavorare per migliorare la cura e la presa in carico dei pazienti a livello territoriale, anche sfruttando la potenzialità delle tecnologie digitali che possono rappresentare una possibile soluzione per risolvere il problema delle liste d’attesa e per migliorare la capacità degli specialisti di dare risposta alla grande richiesta di salute, oltre che per l’ efficientamento del Sistema Sanitario Nazionale” conclude il senatore Liris.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica