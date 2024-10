(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 **Legge su Istituti storici Resistenza, Giani e Nardini: “Passo per

rafforzare cultura democrazia”**

/Scritto da Antonio Cannata, mercoledì 30 ottobre 2024 alle 18:44/

“Con il voto di oggi del Consiglio regionale, la Toscana compie un

ulteriore passo per rafforzare la cultura della Memoria e diffondere i

principi costituzionali di libertà e democrazia, gli ideali che animarono

la Resistenza. E’ con questo spirito che come Giunta regionale, in questa

legislatura, abbiamo portato avanti la proposta, poi raccolta dal Consiglio

regionale, di inserire nel nostro Statuto regionale un riferimento

esplicito all’antifascismo’. Sono le parole con cui il presidente Eugenio

Giani e l’assessora alla cultura della Memoria Alessandra Nardini

commentano l’approvazione odierna da parte dell’Assemblea regionale della

legge che dispone il finanziamento triennale degli Istituti storici della

Resistenza e dei Centri di documentazione per la storia del Novecento

attivi in Toscana.

“Diamo stabilità al sostegno finanziario di queste realta’ che

riconosciamo come fondamentali per la Toscana, consentendo una migliore

programmazione delle loro attività di studio e di ricerca”, aggiungono

Giani e Nardini, che colgono l’occasione per ribadire la preziosità degli

Istituti storici a maggior ragione oggi” in una fase in qui assistiamo, nel

nostro Paese e non solo, al riemergere di pericolosi rigurgiti nazifascisti

e a inaccettabili tentativi di revisionismo e di negazionismo che oggi in

Italia sembrano talvolta trovare cittadinanza perfino nei livelli più alti

delle istituzioni.

Proteggere la Memoria e diffonderla è oggi ancora più importante, con

particolare attenzione alle giovani generazioni e, a questo proposito,

vogliamo ringraziare gli Istituti per il prezioso impegno che portano

avanti nelle scuole toscane. È proprio agli Istituti Storici della

Resistenza e dell’Età Contemporanea che in questi anni ci siamo sempre

affidati per approfondire e sviluppare riflessioni sul ‘900 rivolte alle

studentesse e agli studenti”.

Giani e Nardini si dicono soddisfatti per il consenso raccolto dalla legge,

che “va oltre i confini della maggioranza”, “pur restando il

rammarico per la non partecipazione al voto di alcuni consiglieri”.

In chiusura, il presidente e l’assessora “accolgono con favore l’invito

rivolto dal presidente dell’Istituto storico della Resistenza in Toscana

Vannino Chiti a tutti i gruppi consiliari per toccare da vicino le sue

attività e il patrimonio di saperi e documentale che ha sviluppato e nelle

prossime settimane concorderemo con il Presidente Chiti il rinnovo

ufficiale del Protocollo di Intesa con gli Istituti perché siamo

orgogliosi di rappresentare una Regione che ha scelto come proprio simbolo

il Pegaso alato che fu del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale e sono

questi i valori che continuano a guidare il nostro impegno

amministrativo”.