(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 Giovedì, Sala del Refettorio, ‘Status Venezuela dopo elezioni’ con Antonio Tajani e Maria Corina Machado

Giovedì, 31 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati – via del Seminario, 76 – si svolgerà un convegno dal titolo ‘Status Venezuela dopo le elezioni’. All’incontro prenderanno parte Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e Maria Corina Machado, leader dell’opposizione democratica venezuelana, in collegamento diretto da Caracas. Tra gli ospiti e relatori Tamara Suju, avvocato ed esperta di diritti umani, Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, Maria Claudia Lopez, capo coalizione democratica venezuelana in Italia, Maria Tripodi, sottosegretario agli Affari Esteri e Sebastian Campanella, direttore di Architettura dei Sistemi, sicurezza e strategia digitale. All’evento presenzieranno Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, Annarita Patriarca, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera e Andrea Orsini, vicepresidente delegazione italiana assemblea parlamentare della Nato. Le conclusioni saranno affidate a Deborah Bergamini, vicepresidente della Delegazione italiana all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e gruppo Ppe.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma