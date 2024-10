(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

DL INFRAZIONI, ALIFANO (M5S): GOVERNO SCONTENTA TUTTI E DICE NO A TETTO MASSIMO TARIFFE

ROMA, 30 OTT. – “Sui balneari, dopo tante promesse fasulle, il governo ha finito per scontentare tutti. Con un odg al dl Infrazioni abbiamo chiesto almeno di dare attenzione all’utenza, vale a dire ai cittadini che usufruiscono delle spiagge, e di stabilire un tetto massimo ai corrispettivi che devono essere richiesti dai concessionari dei servizi balneari. Le spiagge sono di tutto noi, e ci deve essere un controllo da parte del pubblico potere sul corretto esercizio dello strumento concessorio. Purtroppo però ancora una volta il governo ha detto no, dimostrando attenzione pressoché nulla all’interesse dei semplici cittadini”. Così in una nota la deputata M5s Enrica Alifano.

