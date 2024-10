Comunicato Stampa_MUNICIPIO XV, TORQUATI: “INAUGURATO PARCO SCUOLA VALLE VESCOVO. PER ANNI IN STATO D’ABBANDONO”

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

mer 30 ottobre 2024

IN STATO D’ABBANDONO”*

“E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo parco attrezzato della “Scuola

di Grottarossa”, in Via di Valle Vescovo.

Frutto di una compensazione edilizia, da anni l’area era in stato

d’abbandono, diventata poi dodici anni fa addirittura inagibile per uno

smottamento da maltempo per cui il parco e la scuola vennero invasi da

detriti.

Risistemata la scuola, nel corso della nostra precedente consiliatura non

riuscimmo però ad avviare gli interventi sull’area verde perché costretti a

lasciare prima che finisse il mandato. In questi due anni e mezzo, grazie

ad un lavoro condiviso e alla serietà del soggetto attuatore abbiamo però

ripreso questa complessa vicenda, avviato e terminato i lavori. Ad uso

esclusivo dell’IC Lucio Fontana, gli interventi sul parco hanno riguardato

la recinzione completa dell’area, la realizzazione di viali con ghiaia, la

piantumazione di alberature e la sistemazione di tutta la zona verde.