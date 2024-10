(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 ANARCHICI, DELMASTRO (FDI): MISURE RESTRITTIVE RIPROVA CHE GALASSIA TORINESE E’ DELINQUENZA

“Le misure restrittive ordinate dal Tribunale del Riesame di Torino nei confronti di anarchici che hanno minacciato la sicurezza e l’ordine pubblico durante un corteo del 2023 per spalleggiare il terrorista Cospito, rappresentano un segnale chiaro: lo Stato non si piega di fronte a chi si illude di poter imporre la propria agenda attraverso la violenza e l’anarchia.

Una posizione chiara rispetto alla galassia anarchica torinese che crede di poter seminare il caos e la paura: non è libertà di pensiero, è delinquenza. Ogni azione contro l’ordine pubblico, ogni manifestazione che sfocia in violenza deve essere fermata con tutti gli strumenti dell’ordinamento penale.

Il Governo Meloni farà tutto il necessario per sostenere chi lavora in prima linea per difendere legalità, sicurezza e ordine pubblico. L’anarchia non ha alcun posto nella nostra Nazione”.

Così il Sottosegretario di Stato alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale