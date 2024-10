(ACON) DIPENDENZE. CAPOZZI (M5S): MIGLIORARE SERVIZI DI PREVENZIONE

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 30 ott – “Sono troppi i giovani che tentano di

affrontare l’adolescenza, quale momento di contrasto

socio-emotivo, sperimentando alcool e droghe per sentirsi a

proprio agio con gli amici, per superare una lite familiare o un

insuccesso scolastico, per noia, per curiosit? o anche solo per

eliminare i blocchi espressivi e comunicativi. Ad oggi sul

mercato si trovano sostanze allucinogene, stimolanti o

narcotiche, che possono creare dipendenza psichica o fisica”.

Cos?, in una nota la consigliera regionale del Movimento 5

Stelle, Rosaria Capozzi a margine della discussione e

approvazione in Aula della mozione del collega di Forza Italia,

Roberto Novelli, sul contrasto alle dipendenze.

“Vigilanza, coordinamento e controllo dell’attivit? di

prevenzione per noi risultano importanti. Vanno, perci? –

conclude Capozzi – ripensati i servizi presenti sul territorio in

base alle nuove esigenze, rendendoli maggiormente specifici,

anche dal punto di vista strutturale, in funzione degli

adolescenti. Per questo motivo tre settimane prima del collega

Novelli abbiamo presentato un’interpellanza alla Giunta Fedriga”.

