Terra di Siena Film Festival, dal 5 al 9 novembre la 28a edizione

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 Dal 5 novembre prenderà il via, dal cinema Metropolitan di Siena, la 28°

edizione del Terra di Siena International Film Festival. Cinque giorni

dedicati al cinema con nomi di fama internazionale e un cartellone ricco di

anteprime mondiali, premi Oscar e stelle hollywoodiane che sfileranno sul

green carpet dello storico festival cinematografico senese fondato nel 1996

da Maria Pia Corbelli.

Il Festival è stato presentato stamani dalla capo di gabinetto in Regione

Cristina Manetti insieme a Maria Pia Corbelli e Stefania Casini, attrice,

regista e produttrice indipendente.

“Il cinema – ha detto Cristina Manetti – ancora una volta è protagonista

in Toscana; questa volta è Siena, una città che ha sempre ispirato i

grandi cineasti a fare da sfondo a questo bel Festival che da quasi

trent’anni anima la città del Palio”. Cristina Manetti ha sottolineato

la centralità del cinema nelle politiche culturali della Regione Toscana

“Quest’anno – ha spiegato-, con un bando dedicato alle nuove produzioni

cinematografiche abbiamo inaugurato un nuovo filone, e poi ci sono le tante

iniziative per le arti e mestieri del cinema, le nuove collaborazioni. Da

un punto di vista cinematografico – ha concluso- la Toscana è sempre più

vivace e attenta a quello che è un potente strumento di comunicazioni di

valori e di bellezza”

Maria Pia Corbelli è entrata nel dettaglio del programma ricco di nomi

importanti.

“Abbiamo due anteprime mondiali – ha spiegato: Never Look Away un

docu-film sulla vita e la carriera della fotografa di guerra Margaret Moth

e Cascade, dal regista canadese Egidio Coccimiglio e poi l’importante

convegno il 7 novembre “Cinema e IA” al Complesso museale Santa Maria

della Scala di Siena, che punterà a una riflessione sul futuro del cinema

nell’era dell’intelligenza artificiale, arricchendo la manifestazione con

interventi di personalità di spicco che coinvolgeranno il pubblico”. E

su questo punto Corbelli ha sottolineato “come il Terra di Siena

International Film Festival si sia evoluto nel tempo creando gemellaggi

importanti come il recente China Chongqing Science and Technology film

festival che ruota appunto intorno all’intelligenza artificiale”.

Al cinema, con un allestimento avveniristico creato per l’occasione dalla

manifestazione “gemella” China Science and Technology Film Week verranno

proiettati film selezionati da ogni parte del mondo, molti dei quali in

prima assoluta. Stranger Eyes scritto e diretto da Yeo Siew Hua, presentato

alla Mostra del Cinema di Venezia e in esclusiva ora a Siena: un film

sorprendente che ha catturato l’attenzione della critica e del pubblico. Il

film in anteprima europea South of Hope Street della regista statunitense

Jane Spencer con gli interpreti che saranno presenti a Siena: William

Baldwin, Tanna Frederick, Angelo Boffa e Jack McEvoy, l’attore irlandese

celebre personaggio nella serie Vikings.

Due le anteprime mondiali che verranno presentati a Siena assieme ai

registi, nostri ospiti, saranno Never Look Away un docu-film sulla vita e

la carriera della fotografa di guerra Margaret Moth che vede l’esordio alla

regia di Lucy Lawless, celebre per il suo ruolo nella serie Xena –

Principessa Guerriera, un’altra anteprima mondiale sarà Cascade, dal

regista canadese Egidio Coccimiglio con Sara Waisglass, Josh Cruddas,

Allegra Fulton. Altri titoli che verranno proiettati in anteprima al Terra

di Siena International Film Festival saranno La passione secondo G.H. dal

regista brasiliano Luiz Fernando Carvalho tratto dall’omonimo e famosissimo

romanzo di Clarice Lispector, con l’attrice Maria Fernanda Cȃndida come

protagonista. In programma c’è anche il thriller poliziesco What Remains

di Ran Huang, con gli attori Stellan Skaarsgård, noto per i molteplici

ruoli in diversi film come Will Hunting – Genio Ribelle, Mammia Mia! e la

nuova trilogia di Dune, il figlio Gustav Skaarsgård e l’attrice Andrea

Riseborough.

La famosa città d’arte a novembre si trasformerà in un palcoscenico

hollywoodiano per accogliere star e premi Oscar alla ventottesima edizione

del Terra di Siena International Film Festival, uno degli eventi

cinematografici più attesi e punto di riferimento del cinema

internazionale. Tra gli artisti di fama nazionale e internazionale ci

saranno anche la produttrice americana Eleonora Granata-Jenkinson con il

ruolo di presidente della giuria e un grande ritorno, quello dell’attrice e

cantante Lina Sastri che torna a Siena per presentare la sua opera prima

alla regia La Casa di Ninetta. In occasione dell’apertura del Festival in

veste di madrina, ci sarà un’ospite eccezionale che celebrerà il cinema e

la sua città: Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti. La neo Miss Italia è

laureanda magistrale in strategia e tecniche della comunicazione

all’Università di Siena e ha dichiarato di voler conoscere meglio il mondo

del cinema, quale occasione migliore di poterlo conoscere se non partendo

da un festival internazionale e longevo che si svolge nella sua città

natale.

Arriveranno a Siena registi, attori, produttori, sceneggiatori,

opinionisti, doppiatori, scenografi che si confronteranno poi in un grande

Convegno venerdì 8 novembre sul futuro del cinema nell’era digitale.

Attesissimo infatti “Cinema e IA” al Complesso Museale Santa Maria

della Scala di Siena, il grande convegno punterà una riflessione sul

futuro del cinema nell’era dell’intelligenza artificiale, arricchendo la

manifestazione con interventi di personalità di spicco che coinvolgeranno

il pubblico come Simonetta Amenta, presidente AGICI e produttrice e

Maurizio Nichetti, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di

Milano, direttore artistico del Festival Internazionale di Documentari

“Visioni dal Mondo” e regista, la regista sceneggiatrice e scrittrice

Roberta Torre, il critico cinematografico Gianni Canova, le produttrici

cinematografiche Eleonora Granata-Jenkinson e Adriana Chiesa Di Palma. La

direzione artistica del convegno è curata da Stefania Casini: famosa

attrice (Novecento di Bernardo Bertolucci e Suspiria di Dario Argento)

regista e produttrice indipendente.

Sabato 9 novembre è prevista la proiezione dei cortometraggi in concorso

al Teatro dei Rozzi e, a seguire, per la cerimonia di premiazione

attesissima la performance dell’Ateneo della Danza con ballerini della

Scala di Milano diretti da Marco Batti.

Fondato nel 1996 da Maria Pia Corbelli, il Terra di Siena International

Film Festival si è evoluto nel tempo creando gemellaggi importanti come il

recente China Chongqing Science and Technology film festival che ruota

intorno all’intelligenza artificiale. Nel corso dei suoi lunghi anni il

festival ha portato star mondiali e Premi Oscar come Susan Sarandon, Colin

Firth, Cate Blanchett, Luis Bacalov, Andy García, Eric Roberts, Peter

Greenaway, Julian Schnabel, Emir Kusturica, Roman Polanski, Bernardo

Bertolucci, Claudia Cardinale, Valeria Golino, Lucia Bosè, Stefania

Sandrelli, Laura Morante, Vanessa Incontrada, Edvige Fenech, Silvio

Orlando, Sergio Rubini, Abel Ferrara e molti altri.