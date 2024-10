SAVE THE DATE/27 NOVEMBRE 2024 – 30 ANNI DI TERZO SETTORE

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

SAVE THE DATEMercoledì 27 novembre h.10-13Roma, Eurostars Roma AeternaPiazza del Pigneto 9a30 ANNI DI TERZO SETTORELA SOLIDARIETÀ OGGI È UN LUSSO?

Il 29 ottobre 1994, esattamente 30 anni fa, si svolse a Roma la manifestazione “La solidarietà non è un lusso”, che diede vita al Terzo settore italiano e segnò l’inizio del percorso per la costituzione del Forum Nazionale del Terzo Settore. Per la prima volta in una mobilitazione così partecipata, scesero in piazza volontari, operatori sociali, migranti, persone con disabilità per chiedere al Governo la difesa dei diritti, del welfare, delle conquiste sociali.

