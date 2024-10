Sanità, Girelli (Pd): governo riconosca la fibromialgia come vera e propria patologia, si facciano reali passi in avanti

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

“La fibromialgia è una patologia in lista d’attesa, fatto non nuovo nella sanità italiana, per essere riconosciuta nei Lea. Noi del Partito Democratico abbiamo presentato una mozione a mia prima firma in cui abbiamo chiesto al governo di riconoscere la fibromialgia come una vera e propria malattia cronica e invalidante. Abbiamo anche chiesto al governo di promuovere la conoscenza di questa malattia che spesso è sottovalutata solo per il fatto di non essere ben conosciuta e riconosciuta come tale.

Impegniamo il Governo anche ad istituire, presso il Ministero della salute, il registro nazionale della sindrome fibromialgica, al fine di provvedere alla raccolta e all’analisi dei dati clinici riferiti a tale malattia.

Dobbiamo fare dei reali passi in avanti, chiediamo al Governo di ascoltarci e di ascoltare le richieste delle persone del settore”. Lo dichiara Gian Antonio Girelli deputato del partito democratico che oggi ha partecipato al Senato ad una conferenza stampa sulla fibromialgia e primo firmatario di una mozione del partito democratico sul tema della fibromialgia.

