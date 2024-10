(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 Presidente e Ad della Fondazione Musica per Roma: Buon lavoro al Neo presidente-Sovrintendente dell’Accademia di Santa Cecilia Massimo Biscardi

La Presidente della Fondazione Musica per Roma Claudia Mazzola e l’Amministratore Delegato Raffaele Ranucci si congratulano con il Maestro Massimo Biscardi eletto questo pomeriggio Presidente-Sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il ringraziamento più sentito di AD e Presidente va all’attuale Sovrintendente Michele dall’Ongaro per tutti gli anni di proficua e intensa collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, per l’altissima qualità dell’offerta di cui tutta la città di Roma ha potuto godere e per gli eccellenti artisti che l’Auditorium Parco della Musica ha accolto nella prestigiosa sala Santa Cecilia.