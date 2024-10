(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, RAGAZZA AGGREDITA IN VIA PICCINNI, DE CORATO (FDI): «TROPPI

STRANIERI CHE SOLO NELLE CARCERI LOMBARDE SONO 4.044 DI CUI 339 EGIZIANI E

1226 MAROCCHINI (AL 30/9/24). SERVE ALTRO CPR»! Milano, 29 Ottobre 2024 –

«Ieri sera, in Zona Buenos Aires, nel giro di pochi minuti sono stati

arrestati un egiziano e due marocchini tutti per furto. Purtroppo, in città

e soprattutto nella zona Stazione Centrale-Porta Venezia, sono troppi gli

stranieri che delinquono e sono riconducibili a loro il 96% dei furti (dati

Questura di Milano). Nelle carceri lombarde il 50% dei detenuti è straniero

e tra le nazionalità più presenti vi sono egiziani e marocchini. Il totale

dei detenuti lombardi, al 30 settembre di quest’anno secondo il Ministero

della Giustizia, sono 8.919 di cui 4.041 stranieri (dati Ministero della

Giustizia). Di questi ultimi, ben 2.324 sono africani con gli allarmanti

dati sugli egiziani (339 detenuti) e, soprattutto, sui marocchini (1.226)

che rappresentano 1/3 di tutti quelli presenti in Italia. Nel capoluogo

lombardo, inoltre, ci sono intere zone e quartieri in balia di criminali

extracomunitari che non hanno nulla da perdere e che delinquono

abitualmente con la consapevolezza dell’impunità assoluta. Vista e

considerata la grave situazione relativa agli stranieri, torno a ribadire

che il solo Cpr di via Corelli non basta, ne serve un altro in

Lombardia».Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della

Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.*