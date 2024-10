(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 Georgia. Quartapelle (Pd), rimbomba silenzio governo, chiediamo presa di posizione ufficiale

Il risultato del voto in Georgia è stato giudicato dagli osservatori internazionali come avvenuto su un terreno di gioco falsato e profondamente inquinato da pesanti intimidazioni, violenze e una campagna di odio verso la società civile e gli esponenti dell’opposizione. In queste condizioni rimbomba il silenzio del governo italiano. Mentre ieri sera 13 ministri degli esteri di importanti paesi europei tra cui la Germani e la Francia, hanno denunciato le condizioni in cui è avvenuto il voto e hanno espresso tutta la preoccupazione delle loro capitali, l’Italia è silente. Si tratta di distrazione, disinteresse o di una precisa scelta politica? Non è chiaro ed è molto preoccupante. Chiediamo una presa di posizione ufficiale da parte del governo e della maggioranza. L’Italia si accoda a Orban nel riconoscere tra i primi il risultato delle elezioni in Georgia oppure è impegnata in un lavoro di consultazione con i principali paesi europei? Sembrerebbe di no. La responsabilità del governo italiano quest’anno è ancora più grande visto che presiede il G7. Centinaia di migliaia di persone in Georgia, in questi mesi e in questi anni hanno guardato con grande speranza e fiducia alla continuazione di un cammino europeo e il nostro Paese non può lasciarle nel silenzio e da sole. Noi chiediamo una presa di posizione del governo. È anche dalla Georgia che passa il cammino del futuro del nostro Continente”.

Così la deputata del Pd Lia Quartapelle, vicepresidente della commissione Esteri, intervenendo in Aula.

