Comunicato stampa Nel MuNDA due giornate ad ingresso gratuito nel mese di novembre 2024

NEL MUNDA DUE GIORNATE A INGRESSO GRATUITO

NEL MESE DI NOVEMBRE 2024

Il Museo Nazionale d’Abruzzo nel mese di novembre prevede domenica e lunedì prossimi due giornate a ingresso gratuito: il 3 novembre aderisce alla Domenica al museo, iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali, e il 4 novembre il Museo sarà aperto in modalità straordinaria in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Fino all’8 dicembre 2024 nella sede di Borgo Rivera sarà visitabile la mostra 𝑻𝒓𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂 𝒆 𝒇𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂. 𝑭𝒖𝒍𝒗𝒊𝒐 𝑴𝒖𝒛𝒊 𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒑𝒊𝒕𝒕𝒐𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒏𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒂𝒏𝒏𝒊 𝑺𝒆𝒔𝒔𝒂𝒏𝒕𝒂.

Realizzata a cura di 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐙𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐚 e 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐌𝐮𝐳𝐢, in collaborazione con l’Associazione “ArteImmagine Fulvio Muzi”, l’esposizione intende omaggiare Fulvio Muzi (1915-1984) a quarant’anni dalla sua scomparsa, presentandolo come assoluto protagonista del panorama artistico e culturale abruzzese del Novecento.

Domenica 3 novembre sarà possibile entrare gratis nelle tre sedi del Museo nei seguenti orari:

•sede di Borgo Rivera dalle ore 8:30 alle 19:30, con ultimo ingresso alle 19:00;

•bastione est del Castello dalle ore 9:00 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17:30;

•Parco archeologico di Amiternum dalle ore 8:30 alle 13:30.

Lunedì 4 novembre sarà possibile visitare gratuitamente le sedi del museo nei seguenti orari:

•sede di Borgo Rivera dalle ore 8:30 alle 19:30, con ultimo ingresso alle 19:00;

•bastione est del Castello dalle ore 9:00 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17:30;

•Parco archeologico di Amiternum: apertura del solo Anfiteatro dalle ore 14:30 alle 17:00.

Il Teatro del Parco archeologico rimane chiuso al pubblico durante la giornata.

Il biglietto gratuito è unico e valido per la visita nella stessa giornata per l’ingresso alle sedi museali e può essere acquisito direttamente in biglietteria oppure sul portale dei Musei italiani al link http://www.museiitaliani.it o sull’app Musei Italiani, scegliendo le Tipologie di visita Domenica al museo e Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La chiusura settimanale ordinaria di lunedì 4 novembre della sede di Borgo Rivera non sarà differita ad altro giorno infrasettimanale.