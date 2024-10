(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 CARNE SINTETICA, CERRETO (FDI): LA POSIZIONE DEL GOVERNO E’ CHIARA, LA SALUTE PRIMA DI TUTTO

“Non permetteremo ad alcuna speculazione di sminuire l’agroalimentare italiano. Dal Governo Meloni ci sarà sempre contrarietà alla coltivazione e commercializzazione di cibi a base cellulare prodotti in laboratorio. La carne sintetica è un attacco alla salute dei cittadini in primis e poi all’economia. La speculazione del tema avviene dalle solite élite globaliste le quali, se da un lato spingono per la coltivazione di carne da laboratorio da vendere a noi, dall’altra investono su allevamenti per produrre carni di altissima qualità riservata alla popolazione ricca del pianeta. La filiera italiana vale 620 miliardi di euro e offre lavoro a 4 milioni di occupati. Il nostro Esecutivo con il ministro Lollobrigida sarà sempre dalla loro parte. Se ne faccia una ragione l’opposizione, e inizi ben a comprendere che fino a quando non si avranno dati certi, la nostra posizione sarà ferma perché riteniamo che la salute pubblica venga prima di ogni cosa”.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Marco Cerreto, capogruppo in Commissione agricoltura.

