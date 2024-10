CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

AULA

📌12 e 18.40 Esame del decreto procedure di infrazione Ue

📌15 Question time con Ministri Ciriani, Nordio, Calderone e Roccella

📌16.30 seduta comune per elezione giudice Corte Costituzionale

CAPIGRUPPO

📌Ore 15.15 Biblioteca del Presidente. Odg: calendario di novembre

COMMISSIONI

📌8_Vigilanza Rai_Esame schema delibera par condicio elezioni Emilia Romagna e Umbria

📌8.30_Comitati infiltrazioni in enti e istituzioni territoriali_ Audizione di Michele Corradino, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

📌9_Attività produttive e Industria Camera e Senato_Audizione di rappresentanze sindacali su produzione in Italia gruppo Stellantis

📌10_Giustizia_ Audizioni organismi forensi su mediazione civile e commerciale

📌10.30_Trasporti_ Audizione Agenzia nazionale ANSFISA sulla sicurezza del sistema ferroviario

📌15_Autorizzazioni_Elezione del presidente

📌15_Ambiente e Attività produttive_Votazioni su Nomina Ezio Mesini a presidente Comitato sicurezza operazioni a mare

📌15_Affari sociali_Audizioni su riordino professioni sanitarie

📌15_Agricoltura_Audizioni su settore olivicolo

📌15_Politiche Ue_Audizione su partecipazione Italia a Ue

📌15_Insularità_ Audizione Assessore al bilancio Regione Sardegna, Giuseppe Meloni, e Assessore alla famiglia Regione Siciliana, Nuccia Albano

📌15.45_Esteri_ Audizione di Tamara Sujù sulla crisi politica in Venezuela

EVENTI

📌9.15 Sala della Lupa. Convegno: Stati generali su salute e sicurezza sul lavoro

📌10.30 Sala del Refettorio. Convegno: “One Health day. One healthon: progetto nazionale per promuovere la prevenzione, la ricerca, l‘innovazione, la corretta comunicazione”. One health foundation

📌11 Sala del Cenacolo. Convegno: “Presentazione del Protocollo d’intesa siglato tra le parti a sostegno delle imprese cooperative (UNCI)

📌15 Sala della Lupa. Convegno: Stati generali su salute e sicurezza sul lavoro

📌17.15 Sala del Cenacolo. Rappresentazione teatrale “Figlio non sei più Giglio” di Stefania Porrino. On. Semenzato

📌17.30 Sala Matteotti Convegno: “Roma inclusiva tra cultura, sport e sostenibilità “On. Bonetti

CONFERENZE STAMPA

📌11.30 Progetti sperimentali agricoli. Filippo Scerra

📌13 Attualità politica. Vito De Palma

📌14.30 Presentazione Guida ai sapori e ai piaceri. Marco Cerreto

📌16 Presentazione progetto T.E.T.I. – Training, education, team. integration. Gerolamo Cangiano