(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 BRUNETTA: STATI GENERALI SU SALUTE E SICUREZZA, IL CNEL METTE A DISPOSIZIONE SUO DOCUMENTO APROVATO IN ASSEMBLEA

“La tematica di cui si discuterà per tre giorni, a partire da questa mattina, alla Camera dei Deputati con gli Stati Generali della salute e sicurezza sul lavoro è di estrema importanza per il CNEL, che vi ha dedicato nel proprio programma di Consiliatura il massimo dell’attenzione. Una tematica sulla quale il Consiglio, coerentemente alle proprie attribuzioni costituzionali e normative, è da tempo impegnato, con il determinante contributo di tutte le forze sociali, economiche e del terzo settore in esso rappresentate. Per oltre un anno è stato svolto un lavoro di analisi, studio e ricerca, che ha previsto l’audizione di 24 associazioni di rappresentanza di imprese e lavoratori e l’analisi di 103 contratti collettivi nazionali di lavoro e di 670 protocolli per il contrasto della pandemia Covid-19. Proprio qualche giorno fa, il 24 ottobre, l’esito di questo lavoro è stata l’approvazione di un documento CNEL di Osservazioni e Proposte, che individua nelle parti sociali gli attori chiamati a rafforzare il proprio concreto impegno mediante la sottoscrizione entro l’anno di un accordo interconfederale, ispirato alla positiva esperienza dei protocolli anti-Covid. È prevista l’istituzione presso il CNEL di un Osservatorio permanente per il monitoraggio dei fenomeni critici e la raccolta delle buone pratiche. Verrà, inoltre, definito un partenariato istituzionale con l’INAIL per consentire l’abbinamento delle denunce di infortunio al codice alfanumerico unico CNEL, in modo da contribuire alla costruzione di indicatori di rischio collegati ai rispettivi CCNL depositati presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro. Dispiace, dunque, che non sia stato possibile condividere, per ragioni incomprensibili, questo lavoro con i partecipanti agli Stati Generali, riuniti a Montecitorio. Sarà comunque mia cura farlo recapitare a tutti coloro che interverranno ai lavori e in primis al Presidente della Repubblica, al quale rivolgo il mio deferente saluto e il ringraziamento per la sua inesausta attività di sprone verso i decisori politici per tutelare di più e meglio la salute e la sicurezza sul lavoro dei cittadini”. Così in una nota il presidente del CNEL Renato Brunetta.

Per approfondimenti e documentazione vedi qui (https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/4381/IL-CNEL-APPROVA-UN-DOCUMENTO-DI-OSSERVAZIONI-E-PROPOSTE-SU-SALUTE-OCCUPAZIONALE-E-SICUREZZA-SUL-LAVORO)

