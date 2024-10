(ACON) ILIA. OK AULA A RIDUZIONE ALIQUOTE PER SECONDE CASE, NO DA OPPOSIZIONI

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(ACON) Trieste, 29 ott – Via libera dall'Aula al ddl 29 in

materia di Imposta locale immobiliare autonoma (Ilia). Il disegno

di legge ? stato approvato a maggioranza, con il s? compatto del

Centrodestra e il no del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, del

Pd, del Movimento 5 Stelle e di Open Sinistra Fvg. Astenuta

invece la consigliere Serena Pellegrino di Alleanza Verdi e

Sinistra.

Misura principale della norma, costituita da 12 articoli, ? la

rimodulazione delle aliquote massime previste sia per il primo

fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale

(la cosiddetta “prima seconda casa”) sia per gli immobili

strumentali all’attivit? economica. Nello specifico il

dispositivo normativo fissa allo 0,7% l’aliquota massima per la

prima seconda casa con possibilit? per tutti i Comuni di ridurla

fino all’azzeramento, mentre per gli immobili commerciali viene

abbassata allo 0,86% con possibilit? per i Comuni, anche in

questo caso di azzerarla o, in alternativa, di aumentarla fino

all’1,06. In entrambi i casi si garantiscono ai Comuni ristori

alla luce del minor gettito derivante dalla modifica normativa.

Tra le altre misure introdotte, l’esenzione dell’imposta sugli

immobili oggetto di occupazione abusiva e denunciati all’autorit?

giudiziaria e l’introduzione di un portale regionale ad hoc da

mettere a disposizione dei Comuni del Fvg e nel quale saranno

pubblicati i regolamenti in materia di Ilia e le delibere che

fissano le aliquote relative all’imposta.

Il portale digitale dovr?, inoltre, essere utilizzato dai

contribuenti per la comunicazione telematica ai Comuni di

riferimento di un solo primo immobile ad uso abitativo,

individuato nel territorio regionale.

Sulla riduzione delle aliquote si sono concentrati i numerosi

emendamenti presentati dai gruppi consiliari di Opposizione, tesi

per lo pi? ad evitare che la norma favorisca una disparit?

territoriale tra immobili ubicati in localit? turistiche e quelli

ubicati in montagna, ma anche disparit? tra classi sociali con

eventuali grandi proprietari immobiliari – come sottolineato da

pi? parti dagli esponenti di minoranza – beneficiari di sgravi

non necessari.

Un paio di emendamenti, a firma del Pd, sono stati, infatti,

indirizzati a circoscrivere la definizione di prima seconda casa

non come il primo immobile ad uso abitativo diverso da quello

dell’abitazione principale ubicato nel territorio regionale, ma

come quella ubicato nel medesimo Comune della prima abitazione

principale o comunque non locato nei Comuni turistici, mentre

Serena Pellegrino (Avs) ha presentato un emendamento per

circoscrivere la definizione di prima seconda casa a quella con

rendita catastale pi? bassa nel caso di multipropriet?.

Sempre Pellegrino ha proposto un altro emendamento che prevedeva

che l’Ilia fosse effettiva solo su patrimoni composti da una

ricchezza netta superiore ai 500mila euro, con l’applicazione di

cinque aliquote differenti in base al patrimonio. Tra gli altri

emendamenti anche quelli del Patto dell’Autonomia-Civica Fvg che

proponeva l’azzeramento dell’Ilia qualora la prima seconda casa

fosse ubicata nei territori montani o qualora il proprietario

dell’immobile avesse una attestazione Isee pari o inferiore a

40mila euro.

L’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha chiesto

il ritiro di tutti gli emendamenti presentanti dalle Opposizioni,

sottolineando vari elementi di criticit?.

Accolto, invece, l’ordine del giorno presentato dal consigliere

Andrea Carli del Pd e sottoscritto anche dagli altri colleghi di

Opposizione, che impegna la Giunta a valutare l’opportunit? di

azzerare l’Ilia sulle prime seconde case ubicate nei comuni

inseriti nelle zone montante di svantaggio socio-economico in

fascia C.

Dalla Maggioraza invece non sono arrivati emendamenti, ma solo

tre ordini del giorno, tutti del gruppo Lega, che prevedono la

possibilit? di estensione non solo ai parenti in linea diretta,

ma anche ai collaterali di secondo grado, della riduzione della

base imponibile per le unit? immobiliari concesse in comodato dal

soggetto passivo, l’equiparazione delle aliquote del primo

secondo immobile di propriet? anche alle sue pertinenze e la

riduzione delle imposte nel caso di abitazione locata per gli

studenti universitari.

La Giunta ha portato un solo emendamento riguardante

l’istituzione di uno sportello dedicato, nella prima fase di

applicazione della legge, per garantire supporto ai soggetti che

avessero difficolt? nella presentazione delle dichiarazioni sugli

immobili in via telematica e accolto all’unanimit? sia da

Maggioranza che dalla Minoranza.

La posizione contraria delle Opposizioni al disegno di legge ?

stata rimarcata anche in fase di dichiarazione di voto.

Per Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) la norma “va a premiare la

rendita e la propriet?”, mentre per Rosaria Capozzi(M5S) “non

appare risolutiva e non fa una distinzione equa tra zone

turistiche e quelle pi? svantaggiate”. Medesimo anche il parere

di Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica

Fvg che ha parlato di “un’occasione mancata per dare risposta

concrete alle politiche della casa” e di Francesco Martines (Pd)

secondo il quale “si potevano pensare misure maggiormente

differenziate ed eque”.

Unanime il parere favorevole della Maggioranza dove da pi? parti

? stata evidenziata “la lungimiranza della norma”.