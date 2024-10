(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 *Regionali – Liguria = *

*On. Angelo Bonelli – on. Nicola Fratoianni (Avs)* *

*Grazie ad Andrea Orlando.*

*Arrivato il momento che coalizione progressista alternativa a destra si

dia assetto stabile, credibile, riconoscibile, con gli alleati con cui

abbiamo fatto questa campagna elettorale lavoreremo per questo.*

*Si conferma il risultato positivo di Avs.*

Vogliamo innanzitutto ringraziare Andrea Orlando per aver messo tutta la

sua energia e la sua intelligenza in questa campagna elettorale. A lui e a

tutte e tutti coloro che hanno lavorato senza sosta in queste settimane va