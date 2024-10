(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 ‘NDRANGHETA, DELMASTRO (FDI): CONGRATULAZIONI A DIA E CARABINIERI PER IMPORTANTE OPERAZIONE

“Le mie più vive congratulazioni agli uomini e alle donne della DIA di Torino e dei Carabinieri di Asti per l’importante operazione antimafia condotta in questi giorni. Nessuna tregua nella lotta senza quartiere alla criminalità organizzata!

L’ingente mole di beni sequestrati conferma la bontà di quelle misure di prevenzione patrimoniale che conferiscono all’Italia l’armentario giuridico migliore in Europa per contrastare il crimine organizzato di stampo mafioso. Un armamentario di cui andiamo orgogliosi, un armamentario che ci invidiano e ci chiedono di replicare in Europa e nel mondo perché aggredisce i gangli vitali della malavita, ossia l’indebito profitto.