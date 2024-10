FABIO BERGAMINI (LEGA): LA CAMPAGNA ELETTORALE PROSEGUE A SAN MARTINO, AL BAR H, MARTEDI’ 29 OTTOBRE (ORE 18,30)

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

Appuntamento al Bar H di San Martino per la campagna elettorale del consigliere regionale uscente e candidato della Lega, Fabio Bergamini, che incontrerà i cittadini della località ferrarese nel bar di via Chiesa n. 231/a, martedì 29 ottobre (ore 18,30) L’aperitivo elettorale verterà sui temi della sanità, dell’agricoltura e del sostegno al piccolo commercio, fondamentale per le comunità locali. L’incontro si concluderà con un momento conviviale per i presenti.

Fabio Bergamini, Consigliere Regionale, Segretario Ufficio di presidenza.