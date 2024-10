ECOSISTEMA URBANO 2024, FERRARA CONFERMA IL 1° POSTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E FA UN BALZO IN AVANTI NELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: NELL’ARCO DI UN ANNO DAL 19° ALL’11° POSTO IN CLASSIFICA NAZIONALE. I DATI DI LEGAMBIENTE PUBBLICATI OGGI SUL SOLE 24 ORE

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

Ferrara, 28 ott – Ferrara fa un balzo in avanti nella sostenibilità

ambientale a livello nazionale, con un avanzamento all’11° posto nel

prestigioso rapporto annuale “Ecosistema Urbano 2024” di Legambiente,

pubblicato oggi sul Sole 24 ore. Lo scorso anno, nella stessa classifica,

la città estense si era attestata al 19° posto.

A premiare il miglioramento del territorio ferrarese è l’impegno nella

raccolta differenziata, una gestione efficace dei rifiuti e significativi

progressi verso la mobilità sostenibile e l’uso delle energie rinnovabili.

Il rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia si basa

complessivamente su 20 parametri che fotografano le performance ambientali.

Offre un’analisi dettagliata delle performance di 106 città capoluogo

italiane su 5 indicatori come qualità dell’aria, gestione dell’acqua e dei

rifiuti, mobilità e ambiente urbano.

Se Ferrara già occupava una posizione abbastanza alta nel 2023 (19°) con un

punteggio complessivo del 67,24%, collocandosi tra i capoluoghi di

provincia con performance ambientali positive, quest’anno raggiunge il

71,14% (11° posto). La prima in classifica è Reggio Emilia, con 80,66%.

Come lo scorso anno, si riconferma al 1° posto per la raccolta

differenziata dei rifiuti urbani, dove da anni è tra le città leader

italiane (87,9 punti, valutata la percentuale di rifiuti differenziati sul

totale prodotto).

La città è premiata anche per le infrastrutture per la mobilità

sostenibile: è al 15° posto per piste ciclabili e al 7° posto per Ztl

presenti. Al 14° posto per il verde totale presente (metri quadri per

abitanti) e al 23° per presenza di alberi sul territorio (31,3 punti,

valutati gli alberi ogni 100mila abitanti in aree di proprietà pubblica).

Al 18° per solare pubblico, ovvero la potenza installata in kW su edifici

pubblici ogni mille abitanti.

Dal report di Legambiente, Ferrara viene ripresa anche come città dalle

buone pratiche in termini di rigenerazione urbana, in particolar modo nei

modelli di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica e sociale.

La città è diventata un esempio di economia circolare in ambito edilizio.

Presa come esempio è stata la progettazione e realizzazione delle Corti di

Medoro, che – come si legge nel report, “ha avuto il merito specifico di

introdurre una chiave di lettura innovativa, nell’ottica di un’evoluzione

della rigenerazione urbana: la valorizzazione ed il monitoraggio, in chiave

di economia circolare, dell’intervento di rigenerazione, ovvero

l’applicazione del percorso di sostenibilità del cantiere ai fini della

riduzione degli impatti ambientali: questo percorso può costituire, se

correttamente gestito, l’elemento di sostenibilità economica di molti

interventi”.

