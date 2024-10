(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 *DL INFRAZIONI. BELLOMO (LEGA): CON OK A MIO EMENDAMENTO SOCIETA’ SPORTIVE

SENZA FINE DI LUCRO ESCLUSE DA BOLKESTEIN*

“L’approvazione del mio emendamento al dl infrazioni, che esclude dalla

direttiva Bolkestein le società sportive senza fine di lucro, è per me

motivo di grande soddisfazione. Queste realtà largamente diffuse anche nel

territorio pugliese, qualora perseguano esclusivamente finalità sociali,

ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che

detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere

considerati come attività non economiche in base al diritto europeo,

saranno escluse dall’obbligo di versamento del canone previsto. E’ un

grande risultato che non solo va a dare respiro alle federazioni, alle

discipline sportive associate e agli enti di promozione anche paralimpici,

ma rappresentano un sostegno vitale per tutte le associazioni e società

sportive dilettantistiche. Senza questo emendamento, tante realtà sportive

pugliesi sarebbero state a rischio infrazione”. Lo dichiara il deputato

della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della

Camera.

