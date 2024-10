Criptovalute e piattaforma digitali: il miraggio dei soldi facili, martedì 29 ottobre in piazza Liber Paradisus il nuovo incontro di OBLIQUA

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 comunicato stampa | Bologna, 28 ottobre 2024

Criptovalute e piattaforma digitali: il miraggio dei soldi facili, martedì 29 ottobre il nuovo incontro di OBLIQUA

Focus sulle trasformazioni tecnologiche che diffondono l’idea dell’arricchimento facile e che intercettano prevalentemente le nuove generazioni

Nel decimo appuntamento della rassegna [ https://www.bolognainnovationsquare.it/Home_Page/Obliqua_-_sguardi_laterali_sull_innovazione | OBLIQUA – sguardi laterali sull’innovazione ], in programma domani martedì 29 ottobre alle 18 si parla di criptovalute, blockchain, piattaforme di trading e nuovi modelli di vendita online. Trasformazioni tecnologiche che stanno cambiando il modo in cui si accede agli strumenti finanziari, generando la percezione che “fare soldi” sia sempre più facile e veloce, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Strumenti che intercettano anche un desiderio di riscatto, perché promettono indipendenza economica e un’alternativa allettante a un lavoro spesso precario.

I feed sui social sono sempre più inondati di guru e mental coach che propongono soluzioni facili per arricchirsi, promuovendo un’estetica del lusso che trova in Dubai la propria metafora principale. All’incontro i nterviene Andrea Daniele Signorelli, giornalista freelance, si occupa del rapporto tra nuove tecnologie, politica e società. Scrive per Domani, Wired, Repubblica, Il Tascabile e altri. È autore del podcast “Crash – La chiave per il digitale”.

Ingresso libero. L’evento si terrà presso la sede di BIS, in piazza Liber Paradisus 14, a Bologna.

Gli appuntamenti della rassegna continueranno fino alla fine di novembre 2024.

OBLIQUA è un progetto di [ https://www.bolognainnovationsquare.it/ | BIS – Bologna Innovation Square ], Città metropolitana di Bologna e Comune di Bologna, realizzato con il supporto organizzativo di baumhaus che vuole proporre un punto di vista inedito su alcune delle tematiche più rilevanti per la trasformazione dell’economia e del lavoro.

La piattaforma BIS è uno spazio aperto che vuole favorire le sinergie tra imprese, istituzioni e realtà dell’innovazione del territorio metropolitano affinché, dal lavoro comune, si sviluppino progettualità condivise, in una logica di open innovation, che possano rafforzare l’innovazione dell’intero sistema economico. I suoi principali ambiti di intervento sono quattro: Impatto del Tecnopolo e digitalizzazione, Innovazione per la transizione ecologica, Attrazione e retention di talenti, Nuova imprenditoria.

