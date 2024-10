Comunicato stampa: martedì 29 ottobre la convocazione del Consiglio comunale

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 ORDINE DEL GIORNO

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

MARTEDI’ 29 OTTOBRE 2024 alle ore 18:30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.

INTERROGAZIONI E PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO.

1 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 6 AGOSTO 2024 AD

OGGETTO “ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL’ACQUISTO IN PROPRIETÀ

DI UN IMMOBILE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UFFICI

PUBBLICI E PARCHEGGI – APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI

PREVISIONE 2024-2026, EX ART. 175 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

APPLICAZIONE DELL’AVANZO DISPONIBILE” – DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE SETTORE PATRIMONIO N. 2207 DEL 12 SETTEMBRE 2024 –

PARTECIPAZIONE ALL’ASTA DI VENDITA IMMOBILIARE NELLE

PROCEDURE FALLIMENTARI PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI

R.G. FALL N. 32/2020 E N. 33/2021 – AGGIUDICAZIONE – STIPULA ROGITO

2 TRASFERIRE LA MOSCHEA PER ELIMINARE L’IMPATTO SUL BORGO

MARINA.

(RICHIESTA AI SENSI DELL’ART. 39 COMMA 2 DEL TESTO UNICO DELLE

LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI).

ORDINE DEL GIORNO INERENTE: “ADESIONE DEL COMUNE DI RIMINI ALLA

CAMPAGNA PER LA PRESENTAZIONE DI UN REFERENDUM EX ART. 75

DELLA COSTITUZIONE PER L’ABROGAZIONE DELLA LEGGE 26 GIUGNO

2024, N° 86 (C.D. AUTONOMIA DIFFERENZIATA)”, PRESENTATO DAI

CONSIGLIERI COMUNALI: ZAMAGNI GIULIANO; PETRUCCI MATTEO

(PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO); BELLUCCI

ANDREA (PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE LISTA JAMIL – RIMINI

RINATA); TONTI MARCO (PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE RIMINI

CORAGGIOSA) E PASINI LUCA (PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE FUTURA

CON JAMIL – AZIONE).

ORDINE DEL GIORNO INERENTE “IL CICLO E’ ANCORA UN LUSSO”,

PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI MURANO BRUNORI STEFANO GLORIA LISI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL 09/09/2024.

MOZIONE INERENTE: “TRASFERIMENTO DELLA MOSCHEA PER ELIMINARE

L’IMPATTO SUL BORGO MARINA” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE

COMUNALE GIOENZO RENZI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

COMUNALE IN DATA 23/10/2024.