Comunicato stampa: martedì 29 ottobre la convocazione del Consiglio comunale

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27
MARTEDI’ 29 OTTOBRE 2024 alle ore 18:30
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.
INTERROGAZIONI E PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO.
1 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 6 AGOSTO 2024 AD
OGGETTO “ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL’ACQUISTO IN PROPRIETÀ
DI UN IMMOBILE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UFFICI
PUBBLICI E PARCHEGGI – APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2024-2026, EX ART. 175 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
APPLICAZIONE DELL’AVANZO DISPONIBILE” – DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE SETTORE PATRIMONIO N. 2207 DEL 12 SETTEMBRE 2024 –
PARTECIPAZIONE ALL’ASTA DI VENDITA IMMOBILIARE NELLE
PROCEDURE FALLIMENTARI PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
R.G. FALL N. 32/2020 E N. 33/2021 – AGGIUDICAZIONE – STIPULA ROGITO
2 TRASFERIRE LA MOSCHEA PER ELIMINARE L’IMPATTO SUL BORGO
MARINA.
(RICHIESTA AI SENSI DELL’ART. 39 COMMA 2 DEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI).
ORDINE DEL GIORNO INERENTE: “ADESIONE DEL COMUNE DI RIMINI ALLA
CAMPAGNA PER LA PRESENTAZIONE DI UN REFERENDUM EX ART. 75
DELLA COSTITUZIONE PER L’ABROGAZIONE DELLA LEGGE 26 GIUGNO
2024, N° 86 (C.D. AUTONOMIA DIFFERENZIATA)”, PRESENTATO DAI
CONSIGLIERI COMUNALI: ZAMAGNI GIULIANO; PETRUCCI MATTEO
(PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO); BELLUCCI
ANDREA (PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE LISTA JAMIL – RIMINI
RINATA); TONTI MARCO (PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE RIMINI
CORAGGIOSA) E PASINI LUCA (PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE FUTURA
CON JAMIL – AZIONE).
ORDINE DEL GIORNO INERENTE “IL CICLO E’ ANCORA UN LUSSO”,
PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI MURANO BRUNORI STEFANO GLORIA LISI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL 09/09/2024.
MOZIONE INERENTE: “TRASFERIMENTO DELLA MOSCHEA PER ELIMINARE
L’IMPATTO SUL BORGO MARINA” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
COMUNALE GIOENZO RENZI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN DATA 23/10/2024.
(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 ORDINE DEL GIORNO