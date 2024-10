CAMPIDOGLIO (LEGA): “PERSONALE, INTERVENIRE SUBITO PER ASSUNZIONI E ADEGUAMENTO STIPENDI ”

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 “Il caos della città targato Pd si abbatte sui servizi ai cittadini, e

mentre il personale capitolino è poco, malpagato e demotivato, il sindaco

Gualtieri spende 7 milioni di euro e mezzo all’anno per gli addetti di sua

fiducia, assunti a chiamata diretta. E a questa cifra vanno aggiunte le

indennità varie fino al raddoppio della cifra. Ma il Campidoglio piange

miseria anche se il Mef consente tremila assunzioni e ha dato parere

favorevole per lo scorrimento della graduatoria della Polizia Locale fino

all’ esaurimento in occasione del Giubileo. La Lega ha presentato numerosi

ordini del giorno per affrontare analiticamente e con serietà ogni aspetto

della galassia del personale capitolino: dalle carenze nella scuola, nella

Polizia Locale e in tutta l’amministrazione, alla disastrosa situazione dei

servizi anagrafici. Necessario anche valutare e risolvere la questione

delle sedi, il problema dell’Ipa, conoscere la situazione delle graduatorie

per l’accesso da altre amministrazioni, lavorare sulla formazione e

garantire adeguati riconoscimenti delle professionalità”. Lo dichiarano in

una nota congiunta il capogruppo della Lega Fabrizio Santori e il

consigliere Maurizio Politi, a margine della discussione sui problemi del

personale capitolino oggi in Aula Giulio Cesare.

Roma, 28 ottobre 2024

*On. Fabrizio Santori*

*capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina*