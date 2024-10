(ARC) Infrastrutture: Amirante, Pedemontana in rete per il volo libero

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 Presentato all’assessore un sinergico progetto di potenziamento

delle aree dedicate a questo sport, ideato da quattro Comuni e

dagli operatori turistici della zona

Meduno, 28 ott – “Grazie al suo ambiente incontaminato e ai

suoi caratteristici borghi rurali, l’area della pedemontana

pordenonese che ricade nei territori comunali di Meduno, Maniago,

Travesio e Sequals presenta potenzialit? di sviluppo molto

importanti: gli amministratori locali l’hanno ben compreso,

scegliendo di unirsi e di presentarsi alla Regione in forma

compatta per illustrare un progetto che parla di futuro e di

crescita, di attrattivit?, puntando su un grande valore aggiunto

di questo territorio: il volo libero. Non possiamo che essere

soddisfatti: sia per la volont? di fare rete che per l’obiettivo

di promuovere un’area senz’altro di grande interesse sovra

regionale”.

Sono le parole dell’assessore alle Infrastrutture e Territorio

del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, che questo

pomeriggio ha incontrato i referenti delle amministrazioni

municipali dei Comuni di Meduno, Maniago, Travesio e Sequals, in

una riunione che si ? tenuta nella sala consiliare del Municipio

di Meduno. A fare gli onori di casa il sindaco Marina Crovatto.

Presenti anche il primo cittadino di Sequals, Enrico Odorico, e

di Travesio, Francesca Cozzi.

Nel ringraziare gli amministratori comunali, aggiornando

l’incontro nell’arco di poche settimane, l’assessore ha recepito

le necessit? esposte da sindaci e dagli operatori locali,

relative – tra le altre cose – alla messa in sicurezza o

acquisizione di viabilit? pedemontane e montane, sistemazione di

strade di accesso a zone malghive e a zone prettamente montane

come il Ciaurlec.

“Per raggiungere questo traguardo sono fondamentali le

infrastrutture viarie e la ricerca di una soluzione per liberare

dalle servit? militari alcune zone strategiche. Procederemo in

tal senso anche attraverso il Comipar, l’organo di consultazione

dedicato a risolvere eventuali interferenze tra piani di assetto

territoriale regionali e i programmi delle installazioni

militari. In questo modo potremo dare avvio a un percorso capace

di restituire alle comunit? zone in questo momento inaccessibili”

ha specificato Amirante.

“? stato un incontro fruttuoso per il quale ringrazio sindaci e

amministratori comunali tutti, e anche gli operatori turistici

locali, tra i quali in presenza i referenti della cooperativa di

comunit? ‘Insieme’ che cura la parte turistica del volo libero

con decollo dal monte Valinis, in comune di Meduno, e atterraggio

nel territorio comunale di Travesio – ha spiegato al termine del

vertice Amirante -. L’obiettivo delle quattro comunit? ? quello

di sviluppare questo tipo di sport che sta prendendo sempre pi?

piede in Friuli Venezia Giulia, ragionando concretamente in

termini di area vasta, mettendo in rete i territori e facendo

sinergia. Ritengo pi? che vincente questa modalit? operativa che

avr? senz’altro la capacit? di creare alleanze fruttuose a favore

di chi abita la Pedemontana e di chi la frequenta per lavoro e

per turismo”.

“Il progetto presentato alla Regione questo pomeriggio prevede un

potenziamento delle aree di decollo e di atterraggio per chi

pratica lo sport del volo libero: questo significa andare a

intervenire su tutte le infrastrutture che sono necessarie per

raggiungere i luoghi di decollo e per mettere in sicurezza gli

spazi di atterraggio. Siamo in un territorio complesso e

caratterizzato, come detto, anche da alcune servit? militari:

tutti aspetti che richiedono la necessit? di sedersi a un tavolo

per cercare soluzioni percorribili e sostenibili anche dal punto

di vista finanziario” ha concluso, infine, Amirante.

