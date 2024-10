(ARC) Fvg-Virginia: Fedriga, siglata intesa storica partnership commerciale

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 L’accordo riguarda agricoltura, industria, commercio, turismo

Richmond (Usa), 28 ott – “Da oggi la collaborazione tra il

Friuli Venezia Giulia e lo stato della Virginia si concretizza su

alcuni settori strategici di sviluppo: agricoltura, industria,

commercio, turismo. ? un rilevante passo in avanti per il

rafforzamento delle relazioni tra la nostra regione, il suo

tessuto produttivo e gli Stati Uniti d’America. Un’occasione in

pi? per le nostre imprese interessate all’internazionalizzazione

e alla conquista di nuovi spazi di mercato o all’individuazione

di nuovi partner commerciali, ma anche una grande opportunit? per

attrarre nuovi investimenti sul nostro territorio”.

? quanto dichiarato dal governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga al momento della sottoscrizione dell’Intesa

tra la Regione e il Commonwealth della Virginia per una

collaborazione internazionale, avvenuta oggi a Richmond da parte

dello stesso Fedriga e del governatore dello Stato americano

Glenn Youngkin e alla presenza, tra gli altri, dell’assessore

regionale alle Attivit? produttive e turismo Sergio Emidio Bini e

dei vertici dell’Agenzia Select Friuli Venezia Giulia e del

console generale d’Italia a Philadelphia Cristina Mele.

Fedriga ha rimarcato che “l’accordo ha una durata di cinque anni,

con rinnovo automatico per lo stesso periodo di tempo, e prevede

– per il settore agricolo – una mappatura degli stakeholder e

delle aziende, americane e regionali, interessate,

l’organizzazione di seminari e webinar per illustrare le

specializzazioni reciproche e lo scambio di esperienze e best

practice per migliorare le prospettive dei produttori agricoli

nei settori a valore aggiunto”.

“Per quanto concerne industria e commercio – ha aggiunto Fedriga

-, oltre all’individuazione dei portatori d’interesse e

all’organizzazione dei seminari, sar? attuata una collaborazione

reciproca sia tra le imprese sia tra le istituzioni per

condividere le opportunit? di sviluppo del business. Attivit? che

saranno seguite direttamente dall’Agenzia Select Friuli Venezia

Giulia, alla quale ? affidato proprio l’incarico di attrarre

investimenti sul territorio e fornire supporto alle imprese”.

Fedriga ha quindi sottolineato l’ulteriore ambito d’azione