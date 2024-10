(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE DI DOMANI 29 OTTOBRE

Ore 11 – Roma – Il presidente Francesco Rocca partecipa alla seduta del Consiglio regionale – Sede del Consiglio regionale, via della Pisana 1301

Ore 14.30 – Roma – Il presidente Francesco Rocca partecipa alla firma del protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e la Corte di Appello di Roma sull’efficientamento della giustizia – Corte d’Appello di Roma, sala riunioni della Presidenza, via Varisco 3-5

Ore 15 – Roma – Il presidente Francesco Rocca interviene alla presentazione dell’Osservatorio per la Giustizia di Comunità – Corte di Appello di Roma, aula Unità d’Italia, via Varisco 3-5