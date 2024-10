(ACON) CASA STUDENTE UD. HONSELL (OPEN): GLI SPAZI RESTINO AGLI UNIVERSITARI

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 28 ott – “Esprimo la contrariet? alla decisione

dell’Ardis di concedere in uso alcuni spazi della Casa dello

Studente di viale Ungheria all’Accademia di belle arti di Udine,

quando ? stata rifiutata la richiesta, avanzata da tempo, di

impiegare tali spazi per gli studenti dell’universit? udinese”.

Cos? Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg,

in una nota in cui aggiunge: “Non ho nulla contro l’Accademia,

che ? un’azione culturale importante di cui ho sempre sostenuto

lo sviluppo, ma questi spazi pubblici dovrebbero essere

prioritariamente destinati a garantire servizi essenziali per la

comunit? studentesca, non a istituzioni private. La Casa dello

Studente ha la funzione di fornire supporto a chi vive e studia a

Udine; ? inaccettabile che venga disattesa questa sua missione

originaria senza giustificazione”.

“La Casa dello Studente – continua Honsell – non ? solo un

edificio, ma rappresenta un luogo fondamentale per la vita degli

studenti, in particolare per coloro che provengono da fuori citt?

e necessitano di servizi accessibili come mense e spazi di

ritrovo. Con questa concessione, si impedisce la possibilit? di

attivare una mensa nel centro cittadino, costringendo gli

studenti a rivolgersi a soluzioni alternative, spesso non

adeguate, n? economicamente sostenibili”.

“Mi unisco al grido di protesta degli studenti e dei loro

rappresentanti, che da giorni denunciano la grave perdita di uno

spazio pubblico di vitale importanza per la comunit?

universitaria. ? necessario che la Regione e l’Ardis rivedano

questa decisione – conclude il consigliere – e si impegnino a

restituire alla Casa dello Studente la sua funzione principale:

quella di essere un supporto concreto e accessibile per la vita

accademica”.

ACON/COM/rcm

281736 OTT 24