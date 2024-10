Marco Rizzo: ” Destra e sinistra due facce della stessa medaglia. Fanno marketing ma non sanno risolvere l’emergenza sicurezza “

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

La brutale rapina esercitata con una aggressione finita a bastonate contro una signora nel centro di Perugia domenica mattina davanti alla sede del Comune rappresenta il famoso limite che è stato superato.

Non vogliamo esagerare nel dire che questa aggressione avviene nel comune capoluogo di regione governato dalla sinistra e al tempo stesso nella regione governata dalla destra. Le cosiddette politiche migratorie, visto che l’aggressore è uno straniero, sono usate propagandisticamente dagli uni e dagli altri per non risolvere il problema. Siamo di fronte ad un sovranismo di cartone da parte della destra e ad un pietismo molto interessato da parte della sinistra, due facce della stessa medaglia. Democrazia Sovrana Popolare, con la politica di fine dello sfruttamento predatorio da parte delle multinazionali occidentali nei confronti del terzo mondo, saprebbe come bloccare ogni successiva entrata d’immigrati nel nostro Paese. Non se ne può più..” Marco Rizzo leader di Democrazia Sovrana e Popolare e candidato alla Presidenza della Regione Umbria per Dsp, nel corso di un evento elettorale commenta l’emergenza sicurezza.