27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 Maltempo, Mazzetti (FI): “Domani sopralluogo in Val d’Elsa, capire ragioni alluvione”

Firenze, 27 ott. – Un sopralluogo “urgente” per “capire le ragioni di allagamenti tanto devastanti” in Val d’Elsa “con danni consistenti alle persone e alle imprese”. È in programma nella mattinata di domani la visita dell’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente, nonché responsabili lavori pubblici di FI, lungo la Sr 429, nei punti tra Castelfiorentino e Certaldo compiti dall’alluvione. “Sicuramente qualcosa non ha funzionato e voglio appurare soprattutto il funzionamento dei lavori della tormentata Sr429 e il cronoprogramma”, spiega Mazzetti che incontrerà cittadini e imprenditori. Punto stampa in zona Pesciola (Castelfiorentino) ore 12.

