La delegazione dell’Autorità Generale per le Zone Economiche Speciali e le Zone Franche conclude la sua visita in Brasile

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

Una delegazione dell’Autorità Pubblica per le Zone Economiche Speciali e le Zone Franche del Sultanato dell’Oman ha recentemente concluso una visita strategica in Brasile. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ambasciata dell’Oman in Brasile e la Camera di Commercio Arabo-Brasiliana, aveva l’obiettivo di esplorare nuove opportunità di cooperazione economica tra i due Paesi.

Guidata da Sua Eccellenza lo sceicco Dr. Ali bin Masoud Al Sunaidi, presidente dell’Autorità, la delegazione ha incontrato numerosi rappresentanti del governo e delle industrie brasiliane. Tra le figure di spicco brasiliane, Al Sunaidi ha avuto colloqui con Geraldo Alckmin, Vicepresidente del Brasile e Ministro dello Sviluppo, dell’Industria e del Commercio, e Maria Allora da Rocha, Segretaria del Ministero degli Affari Esteri. Presenti anche Talal bin Habib Al Rahbi, ambasciatore omanita in Brasile, e altre autorità di alto livello del settore industriale e commerciale.

Nel corso degli incontri, Al Sunaidi ha illustrato i vantaggi offerti dalle zone economiche speciali e franche dell’Oman, soffermandosi sugli incentivi per le imprese straniere che intendono espandersi nel Sultanato. Sono stati discussi vari incentivi, tra cui agevolazioni logistiche, esenzioni fiscali e doganali, e la possibilità di aprire nuove attività nelle aree economiche del Sultanato, rendendo l’Oman una destinazione attraente per gli investitori.

La delegazione ha tenuto colloqui anche con il Presidente della Camera di Commercio Arabo-Brasiliana, Osmar Hashfa, e i principali rappresentanti delle Federazioni delle Industrie degli Stati di Rio de Janeiro e San Paolo, così come con i leader di numerose aziende brasiliane nei settori chimico, alimentare, farmaceutico e medico.

Al centro delle discussioni sono state le opportunità di investimento nel settore alimentare, in particolare nei comparti della produzione di carne, stoccaggio e lavorazione dei cereali, mangimi animali e oli vegetali. È stato approfondito anche il settore delle industrie mediche, in cui il Sultanato dell’Oman offre vantaggi competitivi per i produttori di dispositivi e attrezzature mediche. Inoltre, sono state esplorate collaborazioni nell’industria chimica, considerata una delle aree strategiche per lo sviluppo futuro del Sultanato.

Un aspetto fondamentale degli incontri è stato l’esame delle possibilità di integrazione nelle catene di approvvigionamento, soprattutto nei settori alimentare e industriale. Le parti hanno discusso di meccanismi per connettere le industrie omanite e brasiliane, ottimizzando i processi di stoccaggio e riesportazione dei prodotti.

Sul fronte dell’innovazione, le delegazioni hanno valutato l’integrazione delle tecnologie avanzate brasiliane, in particolare nei campi dell’energia pulita e delle tecnologie industriali, per implementarle nell’ambiente di investimento omanita.

La delegazione ha inoltre visitato il porto industriale di Isao a Rio de Janeiro e il porto di Santos nello Stato di San Paolo. Durante queste visite, sono state discusse le possibilità di cooperazione per lo sviluppo delle infrastrutture portuali e il miglioramento della connettività tra i porti brasiliani e quelli omaniti, a supporto delle zone economiche speciali.

Questa missione ha evidenziato l’impegno dell’Oman nel costruire solide relazioni economiche e industriali con il Brasile, puntando a uno scambio reciproco di risorse, tecnologie e infrastrutture, che contribuiranno a potenziare il panorama economico e commerciale di entrambi i Paesi.