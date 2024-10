Fiera Lagopesole: Lovallo (Confcommercio), vetrina significativa per rilancio commercio e artigianato

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

rilancio commercio e artigianato

Il presidente di Confcommercio Potenza Angelo Lovallo, in visita alla Fiera

di Lagopesole (che chiude lunedì 28), ha incontrato gli espositori e

l’organizzatore Giovanni Possidente, del quale ha sottolineato “l’impegno

di promozione delle attività commerciali ed artigianali del comprensorio e

dell’intera regione. In una fase di difficoltà per le imprese di settore –

ha detto – questo tipo di rassegne sono significative per favorirne il

rilancio. Valorizzare le produzioni locali significa principalmente

tutelare gli esercizi di vicinato che sono un presidio economico e sociale

essenziale dei nostri piccoli centri per i quali l’apporto che viene dalla

Fiera di Lagopesole si fa sentire tutto l’anno. La concorrenza dei grandi

centri commerciali e delle vendite web si vince anche attraverso iniziative

specifiche come le rassegne fieristiche, in forte crisi nella nostra

regione, dopo anni di grande diffusione su tutti i territori, e come le

iniziative in fase di organizzazione durante le festività natalizie che

vedranno gli esercenti particolarmente attivi. Far tornare i consumatori

nei piccoli negozi dove possono contare su esperienza consolidata, consigli

e qualità di prodotti, fiducia, resta l’obiettivo centrale da perseguire

con il supporto con la Regione”. Lovallo riferisce che dopo un primo

incontro in Regione, le associazioni di categoria proseguono

l’interlocuzione con l’Assessore Cupparo per definire un pacchetto di

provvedimenti tra i quali l’aggiornamento del Piano regionale per il

commercio e secondo l’impegno assunto a Lagopesole dallo stesso assessore

l’aggiornamento della legge regionale sulle Fiere. Insieme all’adeguamento

della legislazione regionale – dice Lovallo – è prioritario sostenere la

rigenerazione urbana dei centri storici con programmi e progetti che

abbiano come punto di riferimento quanti lavorano nei centri al servizio

delle nostre comunità.