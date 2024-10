FERRARA E DA RONCHE OGGI PROTAGONISTI SU RAI 2 IN ‘LE MILLE E UNA GIOSTRA’

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

Ferrara, 27 ott – Oggi alle 18 andrà in onda su Rai 2 il dossier “Le mille

e una giostra”, dove anche Ferrara e la famiglia Da Ronche e il loro

spettacolo viaggiante saranno protagonisti attraverso il lungometraggio

sorprendente di Alessandro Poggi.

Storie e personaggi del Luna Park saranno infatti al centro della nuova

puntata di “Tg2 Dossier”, a cura di Francesco Vitale. Alessandro Poggi

porterà il pubblico nell’unico paese totalmente abitato da giostrai. Ma la

giostra è anche un affare di stato: secondo Confartigianato, il nostro

Paese è il primo esportatore di giostre dell’Unione Europea, per un volume

d’affari di circa 260 milioni di euro.

Al centro del racconto ci sarà Gianni da Ronche, nato in via Centoversuri

(a Ferrara) e da quando è nato, 82 anni fa, svolge questa attività. Tutto

ebbe inizio da suo nonno, nel 1816, in un borgo di Agordo. Il mestiere fu

poi tramandato da suo padre Remigio, cui a Ferrara è stata intitolata anche

una piazza.

Video trailer di Rai 2

https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2024/10/Il-mondo-delle-giostre-a-Tg2-Dossier-b6b14d35-01a6-401d-b37c-015154ae8eaa-ssi.html

Foto di Da Ronche tratto dal documentario fatto dal Comune “Lo spettacolo

viaggiante”

