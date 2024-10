CS Finale ACI Storico – AME 24

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

PER LO STAND ACI STORICO

Tra la cultura dell’Auto, del Cinema e dello Sport, grande fascino

per il “Metaverso” con ACI Experience

“Preso d’assalto lo Stand ACI Storico di “Auto e Moto d’Epoca 2024”, – ha dichiarato l’Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia – un evento di riferimento internazionale per il motorismo storico, un appuntamento che unisce tradizione e innovazione, capace di attrarre appassionati e operatori da tutto il mondo.

Oltre 25 incontri di grande spicco si sono susseguiti sul palco ACI per i numerosi appassionati, che sono rimasti affascinati anche dai nostri spazi espositivi con i quali abbiamo celebrato i 110 anni di Maserati, le vetture protagoniste del cinema italiano e le auto della velocità in salita.

Particolare soddisfazione per il successo di ACI Experience, esperienza immersiva nel “Metaverso”, da provare con il visore Apple Vision Pro, con protagonista la Triumph TR3A del film “La Dolce Vita”.

Da sottolineare la resilienza di Bologna e dell’Emilia-Romagna, che hanno affrontato con straordinaria forza le recenti avversità, continuando a dimostrare un’energia e un impegno esemplari”.