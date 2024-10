(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

dom 27 ottobre 2024 **Comunicato stampa**

**CEPI E FEDERCEPICOSTRUZIONI: INCONTRO A VENEZIA PER RAFFORZARE LA PRESENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE**

***Definita una piattaforma operativa per supportare gli imprenditori su privacy, legge 231, incombenze burocratiche e amministrative, apertura a nuovi mercati.***

**Roma/Salerno, 27 ottobre 2024** – Un nuovo piano di sviluppo per rafforzare la presenza sul territorio e rendere più capillare la rete di servizi a supporto delle PMI; una rappresentatività sempre più forte e strutturata in tutte le regioni attraverso l’apertura di nuove sedi; una piattaforma operativa per supportare gli imprenditori nello svolgimento delle varie incombenze ma anche nella individuazione di nuove opportunità e nuovi sbocchi mercato, anche all’estero.

Sono i punti salienti emersi dall’incontro svoltosi a Venezia nella splendida cornice di **Palazzo Gradenigo** con i rappresentanti di alcune delle più importanti sedi del Nord di **CEPI**e **Federcepicostruzioni**, organizzato per discutere di Privacy e Legge 231/01.

Sono intervenuti

– **ANTONIO LOMBARDI**, Vice Presidente di CEPI e Presidente di Federcepicostruzioni;

– **MARTINA MARCIANO**, Direttore Generale di **CEPI**;

– **DOMENICO CHINDAMO** responsabile sedi **CEPI Lombardia**;

– **ALBERTO DE SANDRO** responsabile sede **CEPI****Brescia**;

– **EMILIO SCOLA**responsabile della sedi **CEPI Trentino**;

– **CARLO TENCA**, responsabile sede **CEPI Verona**;

– **MARCO NATALI**, Presidente **Fondo Professioni**.

– **AVV. ERICA VICENTINI**, esperta in Privacy;

– **AVV. ALBERTO TENCA**, esperto Legge 231/01;

– **ARMANDO CUCCINIELLO** e**GIAMPAOLO GRIMALDI**, partners di **Training Accademy**;

– **DEVIS PERIN**, responsabile servizio finanza ordinaria.

La due giorni di approfondimento è stata finalizzata anche ad ampliare il raggio di azione della Confederazione nel Nord Italia, attraverso l’apertura di nuove sedi.

“Il Decreto 231 – ha commentato a margine dei lavori il presidente nazionale di **Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi** – pone a carico dell’impresa una responsabilità amministrativa/penale per determinati reati commessi da propri amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi mandatari, qualora realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’impresa stessa.