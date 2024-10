Apre a Roma la prima mostra di fumetti coreani Manhwa e Webtoon “K-Comics World tour in Italy”

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

L’esposizione, organizzata da KOCCA (Korea Creative Content Agency) l’agenzia governativa del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Corea, in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano in Italia, sarà visitabile gratuitamente dal pubblico fino al 29 novembre

Fumetti coreani in mostra nella Capitale grazie a KOCCA Italy

Arriva a Roma “K-Comics World tour in Italy”, la prima mostra sulla storia dei Manhwa (fumetti coreani) e Webtoon organizzata da KOCCA (Korea Creative Content Agency) l’agenzia governativa del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Repubblica di Corea, in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano in Italia.

Dopo il primo lancio nelle Filippine lo scorso giugno, la mostra ha viaggiato tra Indonesia, Vietnam e Belgio, e il 25 ottobre alle 19 ha aperto gratuitamente le porte al pubblico italiano a Roma, dove sarà ospitata negli spazi dell’Istituto Culturale Coreano in Italia fino al 29 novembre.

L’evento ha lo scopo di far conoscere al pubblico il fascino unico e l’eccezionale creatività dei Webtoon coreani, non solo ospitando alcune delle opere più celebri di questo format espressivo, ma anche attirando l’attenzione sulla popolarità raggiunta a livello mondiale da questo genere, considerato un vero e proprio contenuto culturale dell’era digitale e capace di generare un business dall’importante valore economico.

Tra le opere presenti in esposizione, le principali sono:

“ Solo Leveling”

“What’s wrong with Secretary Kim?” – “Cos’è che non va con la Segretaria Kim?”

Il primo è un Webtoon realizzato nel 2018, che ha ottenuto 14.3 miliardi di visualizzazioni in 24 Paesi tra Corea, Giappone, Cina e Stati Uniti, battendo tutti i record mondiali e che da poco è stato tradotto anche in videogioco e cartone animato, raggiungendo un’ulteriore popolarità a livello globale.

Il secondo è un Webtoon romantico, che declina in chiave ironica argomenti in cui chiunque può identificarsi. “What’s wrong with Secretary Kim?” (“Cos’è che non va con la Segretaria Kim?”) ha ottenuto un’immensa popolarità tra Sudest Asiatico, Nord America ed Europa, ed è stato riadattato sotto forma sia di serie televisiva sia di musical, assicurandosi un grande successo tra il pubblico di appassionati.

L’autrice Kim Myeong-Mi ha partecipato alla cerimonia di apertura della mostra, il 25 ottobre, e si è esibita in un drawing show la sera stessa a partire dalle ore 20.

Il 26 ottobre alle ore 17 è stata invece protagonista di un talk show aperto al pubblico per approfondire il tema dell’arte dei fumetti coreani.

L’ingresso gratuito alla mostra proseguirà dal 28 ottobre al 29 novembre, da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso 17:30).

KOCCA nel mondo

Fondata nel 2009 e presente nel mondo con 25 uffici globali e 7 europei, KOCCA si impegna a diffondere la cultura, la moda, la musica, l’animazione, i fumetti e il cinema coreani all’estero, valorizzando il talento e la creatività nazionali nel mondo. Per farlo l’agenzia governativa del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Corea supporta le aziende che producono contenuti creativi di vario genere, aiutandole in tutte le fasi di pianificazione, produzione, distribuzione e comunicazione all’estero, con un approccio mirato, coordinato e diversificato in base al tipo di contenuto da veicolare e promuovere ma anche al mercato di destinazione.