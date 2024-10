(ACON) CULTURA. BORDIN A ROMA: ORGOGLIO PER CLAVICEMBALO DONATO A MATTARELLA

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

rappresenta non solo un omaggio al presidente Sergio Mattarella,

ma anche una celebrazione delle capacit? artigianali che, da

generazioni, caratterizzano il Friuli Venezia Giulia”.

Nessun dubbio, quindi, per il presidente del Consiglio regionale,

Mauro Bordin, che, in occasione della cerimonia di donazione del

clavicembalo al capo dello Stato, ha voluto esprimere a

Mattarella l’orgoglio di tutta la comunit? Fvg.

Il clavicembalo francese a due manuali, realizzato grazie a un

finanziamento regionale erogato alla Fondazione Friuli per

sostenere il progetto di donazione seguito e ideato da Gianmaria

Paschini, ? esposto nella sala della musica del piano nobile del

palazzo del Quirinale e utilizzato per i concerti nella Cappella

Paolina.

Il concerto inaugurale ? stato eseguito dalla prestigiosa

Accademia Bizantina guidata dal maestro Ottavio Dantone, con la

partecipazione straordinaria della musicista friulana Maddalena

Del Gobbo alla viola da gamba e alla presenza del primo ballerino

Davide Dato e della ballerina Alice Firenze, entrambi dell’Opera

di Stato di Vienna.

“Il clavicembalo, realizzato interamente a mano dai fratelli

Alessandro e Michele Leita, giovani artigiani della val Pesarina,

? il simbolo di un saper fare che – ha ricordato Bordin – affonda

le radici nella tradizione ma guarda al futuro, grazie alla

qualit? e all’unicit? delle opere prodotte. Utilizzando legni

locali, questi artigiani non solo mantengono viva un’arte antica,

ma contribuiscono anche al rilancio delle aree montane della

Carnia”.

“? stato un onore aver partecipato a un progetto della Regione

per la massima carica della Repubblica – ha commentato il

presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, presente

a Roma alla cerimonia di consegna – perch? non solo rappresenta

l’essenza artigianale, ambientale e culturale della nostra terra,

ma ? anche un esempio di quali brillanti risultati pu? portare la

collaborazione tra le diverse istituzioni, pubbliche e private,

della nostra regione”.

“Lo strumento – ha evidenziato Paschini – rappresenta l’indole di

noi carnici, dall’aspetto severo esternamente ma adamantini e

splendenti come l’oro nel profondo del cuore. Ringrazio

l’architetto Renata Cristina Mazzantini che ha saputo spronarci

nel pensare un clavicembalo rivisitato in chiave moderna che

porta l’aquila del Friuli Venezia Giulia impressa all’interno del

coperchio, simbolo di questo dono. Lo strumento – ha evidenziato

ancora il curatore del progetto – custodisce al suo interno un

prezioso tesoro invisibile ai nostri occhi, un’immagine della

Madonna di Castelmonte, molto venerata in Friuli, con accanto

scritte le parole di benedizione dell’arcivescovo metropolita di

Udine, Riccardo Lamba: il Signore – ha aggiunto – benedica tutti

coloro che in diversi modi hanno collaborato a creare questo

Clavicembalo a lode e Gloria di Dio e per la gioia dell’umanit?.

Resta vivo il desiderio che questo dono possa sempre

rappresentare una gioia dell’umanit?, emozionando con il suo

suono – ha concluso – chi lo ascolta per educare, in un tempo

dove spesso le parole sovrabbondano, all’ascolto silenzioso e

profondo”.

Nuovamente il presidente dell’Aula Fvg, ha poi sottolineato

l’importanza della montagna friulana, da sempre fonte di materie

prime essenziali per le creazioni artistiche e musicali, come

dimostra il caso degli abeti rossi della Valcanale, gi? noti per

la produzione di strumenti a corda.

Bordin ha infine rivolto un sentito ringraziamento al presidente

Mattarella, per la costante attenzione dimostrata verso la

Regione e per la sua partecipazione a numerose occasioni

istituzionali. “La donazione del clavicembalo – ha sottolineato –

? simbolo di profondo affetto e stima da parte della comunit?

regionale verso il capo dello Stato, con l’auspicio di rinnovare

presto questa preziosa collaborazione e accoglierlo nuovamente in

Friuli Venezia Giulia”.

