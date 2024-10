(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 MO: CATTANEO (FI), “SE IRAN NON RISPONDE AD ATTACCO SI VA NELLA DIREZIONE GIUSTA DELLA DE-ESCALATION”

“Se, come pare, l’Iran non risponderà agli attacchi di questa notte di Israele è già una buona notizia perché significa che si va nella giusta direzione della de-escalation, che è l’obiettivo al quale stiamo lavorando soprattutto col Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Dobbiamo scongiurare l’allargamento a macchia d’olio del conflitto e continuare a lavorare per la pace. L’Italia continua a giocare un ruolo molto importante. Giorgia Meloni è stata la scorsa settimana nelle zone di maggior criticità, Tajani ha incontrato sia Israele, sia l’Autorità Palestinese e proprio ieri abbiamo mandato diversi camion con aiuti umanitari per Gaza e potranno entrare a differenza di altre iniziative, proprio perché l’Italia è riconosciuta come un interlocutore equo e che lavora per la pace”. Così l’On. Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti nazionali di Forza Italia, ospite a Sky Agenda.

