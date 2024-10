(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

sab 26 ottobre 2024 Manovra, Orsini (Confindustria): "Ires premiale per chi investe"

Noi abbiamo fatto una proposta, un’ Ires premiale per chi mantiene il 70% degli utili nell’azienda usandone una parte, pari al 30%, per gli investimenti in tecnologia, produttivita’, welfare e formazione. Dobbiamo, poi, eliminare i contratti pirata, fatti da sigle non riconosciute che costruiscono contratti inesistenti.

Lo ha detto Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, in videocollegamento alla convention di Forza Italia in corso all’Hotel Zagarella di Santa Flavia.

